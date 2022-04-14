Tokenomika pro Movement (MOVE)

Zjistěte klíčové informace o Movement (MOVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Oficiální webové stránky:
https://www.movementnetwork.xyz
Bílá kniha:
https://docs.movementnetwork.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073

Movement (MOVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Movement (MOVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 385.84M

Celkový objem:
$ 10.00B

Objem v oběhu:
$ 2.65B

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.46B

Historické maximum:
$ 1.5

Historické minimum:
$ 0.11177369840193155

Aktuální cena:
$ 0.1456
$ 0.1456$ 0.1456

Tokenomika Movement (MOVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Movement (MOVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOVE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.