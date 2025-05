MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

JménoMOVE

PoziceNo.139

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.31%

Objem v oběhu2,550,000,000

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.255%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.448985144751115,2024-12-10

Nejnižší cena0.15330707223453427,2025-05-06

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMovement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.