Tokenomika pro Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Zjistěte klíčové informace o Moodeng on Eth (MOODENGETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Oficiální webové stránky:
https://moodeng.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad

Moodeng on Eth (MOODENGETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Moodeng on Eth (MOODENGETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.05M
$ 13.05M
Celkový objem:
$ 420.69B
$ 420.69B
Objem v oběhu:
$ 408.51B
$ 408.51B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.44M
$ 13.44M
Historické maximum:
$ 0.00043539
$ 0.00043539
Historické minimum:
$ 0.000000058464497807
$ 0.000000058464497807
Aktuální cena:
$ 0.00003195
$ 0.00003195

Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Moodeng on Eth (MOODENGETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOODENGETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOODENGETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOODENGETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOODENGETH!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.