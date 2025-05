MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

JménoMOODENGETH

PoziceNo.959

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu408,508,097,037

Max. objem420,690,000,000

Celkový objem414,508,097,037

Poměr v oběhu0.971%

Datum vydání2024-09-16 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00043553197561278,2024-11-20

Nejnižší cena0.000000058464497807,2024-09-16

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMoodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.