Tokenomika pro Momo (MOMO)

Zjistěte klíčové informace o Momo (MOMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:10:02 (UTC+8)
Momo (MOMO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Momo (MOMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.04888
$ 0.04888$ 0.04888
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.003363
$ 0.003363$ 0.003363

Informace o Momo (MOMO)

$MOMO is the first female Shiba Inu meme coin and the brother token to $BONK.

Block Explorer:
https://solscan.io/token/G4zwEA9NSd3nMBbEj31MMPq2853Brx2oGsKzex3ebonk

Tokenomika Momo (MOMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Momo (MOMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOMO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOMO!

Jak nakupovat MOMO

Chtěli byste si přidat Momo (MOMO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MOMO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Momo (MOMO)

Analýza historie cen MOMO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MOMO

Chcete vědět, kam může MOMO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOMO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim