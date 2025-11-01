BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Momo je 0.004078 USD. Sledujte aktualizace cen MOMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOMO.

Logo Momo

Kurz Momo(MOMO)

Aktuální cena 1 MOMO na USD

$0.004078
$0.004078$0.004078
+0.12%1D
USD
Graf aktuální ceny Momo (MOMO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:04 (UTC+8)

Informace o ceně Momo (MOMO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548
Nejnižší za 24 h
$ 0.004539
$ 0.004539$ 0.004539
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548

$ 0.004539
$ 0.004539$ 0.004539

--
----

--
----

-2.75%

+0.12%

-0.42%

-0.42%

Cena Momo (MOMO) v reálném čase je $ 0.004078. Za posledních 24 hodin se MOMO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003548 do maxima $ 0.004539, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOMO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOMO se za poslední hodinu změnila o -2.75%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o -0.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Momo (MOMO)

--
----

$ 85.10K
$ 85.10K$ 85.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Momo je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 85.10K. Objem v oběhu MOMO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Momo (MOMO)

Sledujte změny cen Momo pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000489+0.12%
30 dní$ -0.004091-50.08%
60 dní$ +0.000374+10.09%
90 dní$ -0.021142-83.84%
Změna ceny Momo dnes

Dnes zaznamenal MOMO změnu o $ +0.00000489 (+0.12%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Momo za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.004091 (-50.08%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Momo za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MOMO ke změně o $ +0.000374 (+10.09%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Momo za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.021142 (-83.84%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Momo (MOMO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Momo.

Co je Momo (MOMO)

$MOMO is the first female Shiba Inu meme coin and the brother token to $BONK.

Momo je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Momo investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MOMOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Momo na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Momo a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Momo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Momo (MOMO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Momo (MOMO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Momo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Momo!

Tokenomika pro Momo (MOMO)

Pochopení tokenomiky Momo (MOMO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOMO hned teď!

Jak nakupovat Momo (MOMO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Momo? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Momo podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MOMO na místní měny

1 Momo(MOMO) na VND
107.31257
1 Momo(MOMO) na AUD
A$0.00619856
1 Momo(MOMO) na GBP
0.00309928
1 Momo(MOMO) na EUR
0.00350708
1 Momo(MOMO) na USD
$0.004078
1 Momo(MOMO) na MYR
RM0.01708682
1 Momo(MOMO) na TRY
0.17139834
1 Momo(MOMO) na JPY
¥0.623934
1 Momo(MOMO) na ARS
ARS$5.86758952
1 Momo(MOMO) na RUB
0.32783042
1 Momo(MOMO) na INR
0.36228952
1 Momo(MOMO) na IDR
Rp67.96663948
1 Momo(MOMO) na PHP
0.23933782
1 Momo(MOMO) na EGP
￡E.0.1918699
1 Momo(MOMO) na BRL
R$0.02189886
1 Momo(MOMO) na CAD
C$0.0057092
1 Momo(MOMO) na BDT
0.49882096
1 Momo(MOMO) na NGN
5.90155926
1 Momo(MOMO) na COP
$15.6845997
1 Momo(MOMO) na ZAR
R.0.0707533
1 Momo(MOMO) na UAH
0.1710721
1 Momo(MOMO) na TZS
T.Sh.10.0443179
1 Momo(MOMO) na VES
Bs0.901238
1 Momo(MOMO) na CLP
$3.841476
1 Momo(MOMO) na PKR
Rs1.14546942
1 Momo(MOMO) na KZT
2.16109532
1 Momo(MOMO) na THB
฿0.13139316
1 Momo(MOMO) na TWD
NT$0.12556162
1 Momo(MOMO) na AED
د.إ0.01496626
1 Momo(MOMO) na CHF
Fr0.0032624
1 Momo(MOMO) na HKD
HK$0.03168606
1 Momo(MOMO) na AMD
֏1.5606506
1 Momo(MOMO) na MAD
.د.م0.0377215
1 Momo(MOMO) na MXN
$0.07568768
1 Momo(MOMO) na SAR
ريال0.0152925
1 Momo(MOMO) na ETB
Br0.62890916
1 Momo(MOMO) na KES
KSh0.52683682
1 Momo(MOMO) na JOD
د.أ0.002891302
1 Momo(MOMO) na PLN
0.01500704
1 Momo(MOMO) na RON
лв0.01798398
1 Momo(MOMO) na SEK
kr0.03865944
1 Momo(MOMO) na BGN
лв0.00689182
1 Momo(MOMO) na HUF
Ft1.37212466
1 Momo(MOMO) na CZK
0.08600502
1 Momo(MOMO) na KWD
د.ك0.001247868
1 Momo(MOMO) na ILS
0.0132535
1 Momo(MOMO) na BOB
Bs0.02817898
1 Momo(MOMO) na AZN
0.0069326
1 Momo(MOMO) na TJS
SM0.03755838
1 Momo(MOMO) na GEL
0.01105138
1 Momo(MOMO) na AOA
Kz3.73785402
1 Momo(MOMO) na BHD
.د.ب0.001533328
1 Momo(MOMO) na BMD
$0.004078
1 Momo(MOMO) na DKK
kr0.02638466
1 Momo(MOMO) na HNL
L0.10733296
1 Momo(MOMO) na MUR
0.18652772
1 Momo(MOMO) na NAD
$0.07046784
1 Momo(MOMO) na NOK
kr0.04126936
1 Momo(MOMO) na NZD
$0.00709572
1 Momo(MOMO) na PAB
B/.0.004078
1 Momo(MOMO) na PGK
K0.01716838
1 Momo(MOMO) na QAR
ر.ق0.01484392
1 Momo(MOMO) na RSD
дин.0.41424324
1 Momo(MOMO) na UZS
soʻm49.13251882
1 Momo(MOMO) na ALL
L0.34177718
1 Momo(MOMO) na ANG
ƒ0.00729962
1 Momo(MOMO) na AWG
ƒ0.00729962
1 Momo(MOMO) na BBD
$0.008156
1 Momo(MOMO) na BAM
KM0.00685104
1 Momo(MOMO) na BIF
Fr12.062724
1 Momo(MOMO) na BND
$0.0053014
1 Momo(MOMO) na BSD
$0.004078
1 Momo(MOMO) na JMD
$0.65517148
1 Momo(MOMO) na KHR
16.37749268
1 Momo(MOMO) na KMF
Fr1.737228
1 Momo(MOMO) na LAK
88.65217214
1 Momo(MOMO) na LKR
රු1.24289284
1 Momo(MOMO) na MDL
L0.0689182
1 Momo(MOMO) na MGA
Ar18.369351
1 Momo(MOMO) na MOP
P0.03266478
1 Momo(MOMO) na MVR
0.0623934
1 Momo(MOMO) na MWK
MK7.07985658
1 Momo(MOMO) na MZN
MT0.2605842
1 Momo(MOMO) na NPR
रु0.57899444
1 Momo(MOMO) na PYG
28.921176
1 Momo(MOMO) na RWF
Fr5.925334
1 Momo(MOMO) na SBD
$0.03356194
1 Momo(MOMO) na SCR
0.05570548
1 Momo(MOMO) na SRD
$0.157003
1 Momo(MOMO) na SVC
$0.0356825
1 Momo(MOMO) na SZL
L0.0707533
1 Momo(MOMO) na TMT
m0.014273
1 Momo(MOMO) na TND
د.ت0.011977086
1 Momo(MOMO) na TTD
$0.02760806
1 Momo(MOMO) na UGX
Sh14.207752
1 Momo(MOMO) na XAF
Fr2.30407
1 Momo(MOMO) na XCD
$0.0110106
1 Momo(MOMO) na XOF
Fr2.30407
1 Momo(MOMO) na XPF
Fr0.415956
1 Momo(MOMO) na BWP
P0.05480832
1 Momo(MOMO) na BZD
$0.00819678
1 Momo(MOMO) na CVE
$0.38940822
1 Momo(MOMO) na DJF
Fr0.721806
1 Momo(MOMO) na DOP
$0.26135902
1 Momo(MOMO) na DZD
د.ج0.53005844
1 Momo(MOMO) na FJD
$0.00921628
1 Momo(MOMO) na GNF
Fr35.45821
1 Momo(MOMO) na GTQ
Q0.03127826
1 Momo(MOMO) na GYD
$0.85401476
1 Momo(MOMO) na ISK
kr0.50975

Zdroj Momo

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Momo, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Momo

Jakou hodnotu má dnes Momo (MOMO)?
Aktuální cena MOMO v USD je 0.004078 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOMO v USD?
Aktuální cena MOMO v USD je $ 0.004078. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Momo?
Tržní kapitalizace MOMO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOMO v oběhu?
Objem MOMO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOMO?
MOMO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOMO?
MOMO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MOMO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOMO je $ 85.10K USD.
Dosáhne MOMO letos vyšší ceny?
MOMO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOMO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Momo (MOMO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

