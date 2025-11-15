Tokenomika pro Minutes Networ (MNTX)

Tokenomika pro Minutes Networ (MNTX)

Zjistěte klíčové informace o Minutes Networ (MNTX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:48:34 (UTC+8)
USD

Minutes Networ (MNTX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Minutes Networ (MNTX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.21M
$ 10.21M$ 10.21M
Celkový objem:
$ 79.82M
$ 79.82M$ 79.82M
Objem v oběhu:
$ 77.67M
$ 77.67M$ 77.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 65.70M
$ 65.70M$ 65.70M
Historické maximum:
$ 0.455
$ 0.455$ 0.455
Historické minimum:
$ 0.11221189016524884
$ 0.11221189016524884$ 0.11221189016524884
Aktuální cena:
$ 0.1314
$ 0.1314$ 0.1314

Informace o Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Oficiální webové stránky:
https://minutesnetworktoken.io/
Bílá kniha:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Tokenomika Minutes Networ (MNTX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Minutes Networ (MNTX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MNTX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MNTX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MNTX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMNTX!

Jak nakupovat MNTX

Chtěli byste si přidat Minutes Networ (MNTX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MNTX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Minutes Networ (MNTX)

Analýza historie cen MNTX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MNTX

Chcete vědět, kam může MNTX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MNTX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim