BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Minutes Networ je 0.1702 USD. Sledujte aktualizace cen MNTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MNTX.Dnešní aktuální cena Minutes Networ je 0.1702 USD. Sledujte aktualizace cen MNTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MNTX.

Více informací o MNTX

Informace o ceně MNTX

Co je to MNTX

Bílá kniha pro MNTX

Oficiální webové stránky MNTX

Tokenomika pro MNTX

Předpověď cen MNTX

Historie MNTX

Průvodce nákupem (MNTX)

Převodník MNTX na fiat měnu

MNTX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Minutes Networ

Kurz Minutes Networ(MNTX)

Aktuální cena 1 MNTX na USD

$0.1702
$0.1702$0.1702
-4.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Minutes Networ (MNTX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:57 (UTC+8)

Informace o ceně Minutes Networ (MNTX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1637
$ 0.1637$ 0.1637
Nejnižší za 24 h
$ 0.1805
$ 0.1805$ 0.1805
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1637
$ 0.1637$ 0.1637

$ 0.1805
$ 0.1805$ 0.1805

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

-4.38%

-6.59%

-6.59%

Cena Minutes Networ (MNTX) v reálném čase je $ 0.1702. Za posledních 24 hodin se MNTX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1637 do maxima $ 0.1805, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MNTX v historii je $ 0.5035847309180984, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.12356632139260672.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MNTX se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -4.38% a za posledních 7 dní o -6.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Minutes Networ (MNTX)

No.1007

$ 13.22M
$ 13.22M$ 13.22M

$ 535.74
$ 535.74$ 535.74

$ 85.10M
$ 85.10M$ 85.10M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,714,012.52592564
79,714,012.52592564 79,714,012.52592564

15.53%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Minutes Networ je $ 13.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 535.74. Objem v oběhu MNTX je 77.67M, přičemž celková zásoba je 79714012.52592564. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 85.10M.

Historie cen v USD pro Minutes Networ (MNTX)

Sledujte změny cen Minutes Networ pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.007796-4.38%
30 dní$ -0.0776-31.32%
60 dní$ -0.1572-48.02%
90 dní$ -0.2062-54.79%
Změna ceny Minutes Networ dnes

Dnes zaznamenal MNTX změnu o $ -0.007796 (-4.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Minutes Networ za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0776 (-31.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Minutes Networ za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MNTX ke změně o $ -0.1572 (-48.02%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Minutes Networ za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.2062 (-54.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Minutes Networ (MNTX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Minutes Networ.

Co je Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Minutes Networ investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MNTXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Minutes Networ na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Minutes Networ a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Minutes Networ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Minutes Networ (MNTX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Minutes Networ (MNTX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Minutes Networ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Minutes Networ!

Tokenomika pro Minutes Networ (MNTX)

Pochopení tokenomiky Minutes Networ (MNTX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MNTX hned teď!

Jak nakupovat Minutes Networ (MNTX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Minutes Networ? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Minutes Networ podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MNTX na místní měny

1 Minutes Networ(MNTX) na VND
4,478.813
1 Minutes Networ(MNTX) na AUD
A$0.258704
1 Minutes Networ(MNTX) na GBP
0.129352
1 Minutes Networ(MNTX) na EUR
0.146372
1 Minutes Networ(MNTX) na USD
$0.1702
1 Minutes Networ(MNTX) na MYR
RM0.713138
1 Minutes Networ(MNTX) na TRY
7.153506
1 Minutes Networ(MNTX) na JPY
¥26.0406
1 Minutes Networ(MNTX) na ARS
ARS$244.890568
1 Minutes Networ(MNTX) na RUB
13.682378
1 Minutes Networ(MNTX) na INR
15.120568
1 Minutes Networ(MNTX) na IDR
Rp2,836.665532
1 Minutes Networ(MNTX) na PHP
9.989038
1 Minutes Networ(MNTX) na EGP
￡E.8.00791
1 Minutes Networ(MNTX) na BRL
R$0.913974
1 Minutes Networ(MNTX) na CAD
C$0.23828
1 Minutes Networ(MNTX) na BDT
20.818864
1 Minutes Networ(MNTX) na NGN
246.308334
1 Minutes Networ(MNTX) na COP
$654.61473
1 Minutes Networ(MNTX) na ZAR
R.2.95297
1 Minutes Networ(MNTX) na UAH
7.13989
1 Minutes Networ(MNTX) na TZS
T.Sh.419.21111
1 Minutes Networ(MNTX) na VES
Bs37.6142
1 Minutes Networ(MNTX) na CLP
$160.3284
1 Minutes Networ(MNTX) na PKR
Rs47.807478
1 Minutes Networ(MNTX) na KZT
90.195788
1 Minutes Networ(MNTX) na THB
฿5.483844
1 Minutes Networ(MNTX) na TWD
NT$5.240458
1 Minutes Networ(MNTX) na AED
د.إ0.624634
1 Minutes Networ(MNTX) na CHF
Fr0.13616
1 Minutes Networ(MNTX) na HKD
HK$1.322454
1 Minutes Networ(MNTX) na AMD
֏65.13554
1 Minutes Networ(MNTX) na MAD
.د.م1.57435
1 Minutes Networ(MNTX) na MXN
$3.158912
1 Minutes Networ(MNTX) na SAR
ريال0.63825
1 Minutes Networ(MNTX) na ETB
Br26.248244
1 Minutes Networ(MNTX) na KES
KSh21.988138
1 Minutes Networ(MNTX) na JOD
د.أ0.1206718
1 Minutes Networ(MNTX) na PLN
0.626336
1 Minutes Networ(MNTX) na RON
лв0.750582
1 Minutes Networ(MNTX) na SEK
kr1.613496
1 Minutes Networ(MNTX) na BGN
лв0.287638
1 Minutes Networ(MNTX) na HUF
Ft57.267194
1 Minutes Networ(MNTX) na CZK
3.589518
1 Minutes Networ(MNTX) na KWD
د.ك0.0520812
1 Minutes Networ(MNTX) na ILS
0.55315
1 Minutes Networ(MNTX) na BOB
Bs1.176082
1 Minutes Networ(MNTX) na AZN
0.28934
1 Minutes Networ(MNTX) na TJS
SM1.567542
1 Minutes Networ(MNTX) na GEL
0.461242
1 Minutes Networ(MNTX) na AOA
Kz156.003618
1 Minutes Networ(MNTX) na BHD
.د.ب0.0639952
1 Minutes Networ(MNTX) na BMD
$0.1702
1 Minutes Networ(MNTX) na DKK
kr1.101194
1 Minutes Networ(MNTX) na HNL
L4.479664
1 Minutes Networ(MNTX) na MUR
7.784948
1 Minutes Networ(MNTX) na NAD
$2.941056
1 Minutes Networ(MNTX) na NOK
kr1.722424
1 Minutes Networ(MNTX) na NZD
$0.296148
1 Minutes Networ(MNTX) na PAB
B/.0.1702
1 Minutes Networ(MNTX) na PGK
K0.716542
1 Minutes Networ(MNTX) na QAR
ر.ق0.619528
1 Minutes Networ(MNTX) na RSD
дин.17.288916
1 Minutes Networ(MNTX) na UZS
soʻm2,050.601938
1 Minutes Networ(MNTX) na ALL
L14.264462
1 Minutes Networ(MNTX) na ANG
ƒ0.304658
1 Minutes Networ(MNTX) na AWG
ƒ0.304658
1 Minutes Networ(MNTX) na BBD
$0.3404
1 Minutes Networ(MNTX) na BAM
KM0.285936
1 Minutes Networ(MNTX) na BIF
Fr503.4516
1 Minutes Networ(MNTX) na BND
$0.22126
1 Minutes Networ(MNTX) na BSD
$0.1702
1 Minutes Networ(MNTX) na JMD
$27.344332
1 Minutes Networ(MNTX) na KHR
683.533412
1 Minutes Networ(MNTX) na KMF
Fr72.5052
1 Minutes Networ(MNTX) na LAK
3,699.999926
1 Minutes Networ(MNTX) na LKR
රු51.873556
1 Minutes Networ(MNTX) na MDL
L2.87638
1 Minutes Networ(MNTX) na MGA
Ar766.6659
1 Minutes Networ(MNTX) na MOP
P1.363302
1 Minutes Networ(MNTX) na MVR
2.60406
1 Minutes Networ(MNTX) na MWK
MK295.485922
1 Minutes Networ(MNTX) na MZN
MT10.87578
1 Minutes Networ(MNTX) na NPR
रु24.164996
1 Minutes Networ(MNTX) na PYG
1,207.0584
1 Minutes Networ(MNTX) na RWF
Fr247.3006
1 Minutes Networ(MNTX) na SBD
$1.400746
1 Minutes Networ(MNTX) na SCR
2.324932
1 Minutes Networ(MNTX) na SRD
$6.5527
1 Minutes Networ(MNTX) na SVC
$1.48925
1 Minutes Networ(MNTX) na SZL
L2.95297
1 Minutes Networ(MNTX) na TMT
m0.5957
1 Minutes Networ(MNTX) na TND
د.ت0.4998774
1 Minutes Networ(MNTX) na TTD
$1.152254
1 Minutes Networ(MNTX) na UGX
Sh592.9768
1 Minutes Networ(MNTX) na XAF
Fr96.163
1 Minutes Networ(MNTX) na XCD
$0.45954
1 Minutes Networ(MNTX) na XOF
Fr96.163
1 Minutes Networ(MNTX) na XPF
Fr17.3604
1 Minutes Networ(MNTX) na BWP
P2.287488
1 Minutes Networ(MNTX) na BZD
$0.342102
1 Minutes Networ(MNTX) na CVE
$16.252398
1 Minutes Networ(MNTX) na DJF
Fr30.1254
1 Minutes Networ(MNTX) na DOP
$10.908118
1 Minutes Networ(MNTX) na DZD
د.ج22.122596
1 Minutes Networ(MNTX) na FJD
$0.384652
1 Minutes Networ(MNTX) na GNF
Fr1,479.889
1 Minutes Networ(MNTX) na GTQ
Q1.305434
1 Minutes Networ(MNTX) na GYD
$35.643284
1 Minutes Networ(MNTX) na ISK
kr21.275

Zdroj Minutes Networ

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Minutes Networ, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Minutes Networ
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Minutes Networ

Jakou hodnotu má dnes Minutes Networ (MNTX)?
Aktuální cena MNTX v USD je 0.1702 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MNTX v USD?
Aktuální cena MNTX v USD je $ 0.1702. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Minutes Networ?
Tržní kapitalizace MNTX je $ 13.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MNTX v oběhu?
Objem MNTX v oběhu je 77.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MNTX?
MNTX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.5035847309180984 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MNTX?
MNTX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.12356632139260672 USD.
Jaký je objem obchodování MNTX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MNTX je $ 535.74 USD.
Dosáhne MNTX letos vyšší ceny?
MNTX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMNTX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Minutes Networ (MNTX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MNTX na USD

Částka

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.1702 USD

Obchodujte MNTX

MNTX/USDT
$0.1702
$0.1702$0.1702
-4.38%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.23
$110,006.23$110,006.23

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.91
$3,858.91$3,858.91

-0.05%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-20.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.91
$3,858.91$3,858.91

-0.05%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,006.23
$110,006.23$110,006.23

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5046
$2.5046$2.5046

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.12
$1,086.12$1,086.12

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000527
$0.000527$0.000527

+163.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20921
$0.20921$0.20921

+50.30%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.312
$18.312$18.312

+42.35%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7294
$0.7294$0.7294

+41.71%