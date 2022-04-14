Tokenomika pro Micro GPT (MICRO)

Zjistěte klíčové informace o Micro GPT (MICRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Oficiální webové stránky:
https://www.microgpt.io/
Bílá kniha:
https://microgpt.gitbook.io/microgpt
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Micro GPT (MICRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Micro GPT (MICRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 916.62K
$ 916.62K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 749.49M
$ 749.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.22M
$ 1.22M
Historické maximum:
$ 0.05591
$ 0.05591
Historické minimum:
$ 0.000476789213184707
$ 0.000476789213184707
Aktuální cena:
$ 0.001223
$ 0.001223

Tokenomika Micro GPT (MICRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Micro GPT (MICRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MICRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MICRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MICRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMICRO!

Jak nakupovat MICRO

Chtěli byste si přidat Micro GPT (MICRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MICRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Micro GPT (MICRO)

Analýza historie cen MICRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MICRO

Chcete vědět, kam může MICRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MICRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.