Tokenomika pro Meta Platforms (METAON)

Zjistěte klíčové informace o Meta Platforms (METAON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:26:02 (UTC+8)
USD

Meta Platforms (METAON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Meta Platforms (METAON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.86M
Celkový objem:
$ 3.01K
Objem v oběhu:
$ 3.01K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.86M
Historické maximum:
$ 787.61
Historické minimum:
$ 596.495888271415
Aktuální cena:
$ 619.53
Informace o Meta Platforms (METAON)

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/metaon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x59644165402b611b350645555B50Afb581C71EB2

Tokenomika Meta Platforms (METAON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Meta Platforms (METAON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů METAON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu METAON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro METAON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMETAON!

Jak nakupovat METAON

Chtěli byste si přidat Meta Platforms (METAON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu METAON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Meta Platforms (METAON)

Analýza historie cen METAON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny METAON

Chcete vědět, kam může METAON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen METAON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


