BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Meta Platforms je 642.61 USD. Sledujte aktualizace cen METAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend METAON.Dnešní aktuální cena Meta Platforms je 642.61 USD. Sledujte aktualizace cen METAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend METAON.

Více informací o METAON

Informace o ceně METAON

Co je to METAON

Oficiální webové stránky METAON

Tokenomika pro METAON

Předpověď cen METAON

Historie METAON

Průvodce nákupem (METAON)

Převodník METAON na fiat měnu

METAON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Meta Platforms

Kurz Meta Platforms(METAON)

Aktuální cena 1 METAON na USD

$642.59
$642.59$642.59
-1.81%1D
USD
Graf aktuální ceny Meta Platforms (METAON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:58:22 (UTC+8)

Informace o ceně Meta Platforms (METAON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 628.41
$ 628.41$ 628.41
Nejnižší za 24 h
$ 678.87
$ 678.87$ 678.87
Nejvyšší za 24 h

$ 628.41
$ 628.41$ 628.41

$ 678.87
$ 678.87$ 678.87

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 646.5504387192022
$ 646.5504387192022$ 646.5504387192022

+0.70%

-1.81%

-13.55%

-13.55%

Cena Meta Platforms (METAON) v reálném čase je $ 642.61. Za posledních 24 hodin se METAON obchodoval v rozmezí od minima $ 628.41 do maxima $ 678.87, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena METAON v historii je $ 783.5142352704004, zatímco nejnižší cena v historii je $ 646.5504387192022.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena METAON se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -1.81% a za posledních 7 dní o -13.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Meta Platforms (METAON)

No.1890

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

2.68K
2.68K 2.68K

2,676.33068038
2,676.33068038 2,676.33068038

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Meta Platforms je $ 1.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 61.10K. Objem v oběhu METAON je 2.68K, přičemž celková zásoba je 2676.33068038. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.72M.

Historie cen v USD pro Meta Platforms (METAON)

Sledujte změny cen Meta Platforms pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -11.8453-1.81%
30 dní$ -80.4-11.13%
60 dní$ -37.39-5.50%
90 dní$ -37.39-5.50%
Změna ceny Meta Platforms dnes

Dnes zaznamenal METAON změnu o $ -11.8453 (-1.81%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Meta Platforms za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -80.4 (-11.13%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Meta Platforms za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u METAON ke změně o $ -37.39 (-5.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Meta Platforms za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -37.39 (-5.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Meta Platforms (METAON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Meta Platforms.

Co je Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Meta Platforms investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu METAONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Meta Platforms na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Meta Platforms a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Meta Platforms (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Meta Platforms (METAON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Meta Platforms (METAON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Meta Platforms.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Meta Platforms!

Tokenomika pro Meta Platforms (METAON)

Pochopení tokenomiky Meta Platforms (METAON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu METAON hned teď!

Jak nakupovat Meta Platforms (METAON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Meta Platforms? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Meta Platforms podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

METAON na místní měny

1 Meta Platforms(METAON) na VND
16,910,282.15
1 Meta Platforms(METAON) na AUD
A$976.7672
1 Meta Platforms(METAON) na GBP
488.3836
1 Meta Platforms(METAON) na EUR
552.6446
1 Meta Platforms(METAON) na USD
$642.61
1 Meta Platforms(METAON) na MYR
RM2,692.5359
1 Meta Platforms(METAON) na TRY
27,008.8983
1 Meta Platforms(METAON) na JPY
¥98,319.33
1 Meta Platforms(METAON) na ARS
ARS$921,965.4192
1 Meta Platforms(METAON) na RUB
51,659.4179
1 Meta Platforms(METAON) na INR
57,044.4897
1 Meta Platforms(METAON) na IDR
Rp10,710,162.3826
1 Meta Platforms(METAON) na PHP
37,714.7809
1 Meta Platforms(METAON) na EGP
￡E.30,260.5049
1 Meta Platforms(METAON) na BRL
R$3,450.8157
1 Meta Platforms(METAON) na CAD
C$899.654
1 Meta Platforms(METAON) na BDT
78,604.0552
1 Meta Platforms(METAON) na NGN
928,622.8588
1 Meta Platforms(METAON) na COP
$2,471,574.4515
1 Meta Platforms(METAON) na ZAR
R.11,162.1357
1 Meta Platforms(METAON) na UAH
26,957.4895
1 Meta Platforms(METAON) na TZS
T.Sh.1,575,024.2578
1 Meta Platforms(METAON) na VES
Bs142,016.81
1 Meta Platforms(METAON) na CLP
$605,338.62
1 Meta Platforms(METAON) na PKR
Rs181,473.064
1 Meta Platforms(METAON) na KZT
339,285.2278
1 Meta Platforms(METAON) na THB
฿20,704.8942
1 Meta Platforms(METAON) na TWD
NT$19,785.9619
1 Meta Platforms(METAON) na AED
د.إ2,358.3787
1 Meta Platforms(METAON) na CHF
Fr514.088
1 Meta Platforms(METAON) na HKD
HK$4,993.0797
1 Meta Platforms(METAON) na AMD
֏245,078.6018
1 Meta Platforms(METAON) na MAD
.د.م5,931.2903
1 Meta Platforms(METAON) na MXN
$11,926.8416
1 Meta Platforms(METAON) na SAR
ريال2,409.7875
1 Meta Platforms(METAON) na ETB
Br98,724.1743
1 Meta Platforms(METAON) na KES
KSh82,793.8724
1 Meta Platforms(METAON) na JOD
د.أ455.61049
1 Meta Platforms(METAON) na PLN
2,364.8048
1 Meta Platforms(METAON) na RON
лв2,833.9101
1 Meta Platforms(METAON) na SEK
kr6,091.9428
1 Meta Platforms(METAON) na BGN
лв1,079.5848
1 Meta Platforms(METAON) na HUF
Ft216,218.9867
1 Meta Platforms(METAON) na CZK
13,552.6449
1 Meta Platforms(METAON) na KWD
د.ك196.63866
1 Meta Platforms(METAON) na ILS
2,088.4825
1 Meta Platforms(METAON) na BOB
Bs4,440.4351
1 Meta Platforms(METAON) na AZN
1,092.437
1 Meta Platforms(METAON) na TJS
SM5,899.1598
1 Meta Platforms(METAON) na GEL
1,741.4731
1 Meta Platforms(METAON) na AOA
Kz589,009.8999
1 Meta Platforms(METAON) na BHD
.د.ب240.97875
1 Meta Platforms(METAON) na BMD
$642.61
1 Meta Platforms(METAON) na DKK
kr4,157.6867
1 Meta Platforms(METAON) na HNL
L16,849.2342
1 Meta Platforms(METAON) na MUR
29,392.9814
1 Meta Platforms(METAON) na NAD
$11,110.7269
1 Meta Platforms(METAON) na NOK
kr6,503.2132
1 Meta Platforms(METAON) na NZD
$1,118.1414
1 Meta Platforms(METAON) na PAB
B/.642.61
1 Meta Platforms(METAON) na PGK
K2,698.962
1 Meta Platforms(METAON) na QAR
ر.ق2,332.6743
1 Meta Platforms(METAON) na RSD
дин.65,276.3238
1 Meta Platforms(METAON) na UZS
soʻm7,650,117.8236
1 Meta Platforms(METAON) na ALL
L53,651.5089
1 Meta Platforms(METAON) na ANG
ƒ1,150.2719
1 Meta Platforms(METAON) na AWG
ƒ1,150.2719
1 Meta Platforms(METAON) na BBD
$1,285.22
1 Meta Platforms(METAON) na BAM
KM1,079.5848
1 Meta Platforms(METAON) na BIF
Fr1,878,349.03
1 Meta Platforms(METAON) na BND
$828.9669
1 Meta Platforms(METAON) na BSD
$642.61
1 Meta Platforms(METAON) na JMD
$102,849.7305
1 Meta Platforms(METAON) na KHR
2,570,440
1 Meta Platforms(METAON) na KMF
Fr273,751.86
1 Meta Platforms(METAON) na LAK
13,969,782.3293
1 Meta Platforms(METAON) na LKR
රු195,083.5438
1 Meta Platforms(METAON) na MDL
L10,905.0917
1 Meta Platforms(METAON) na MGA
Ar2,881,656.023
1 Meta Platforms(METAON) na MOP
P5,147.3061
1 Meta Platforms(METAON) na MVR
9,831.933
1 Meta Platforms(METAON) na MWK
MK1,111,779.561
1 Meta Platforms(METAON) na MZN
MT41,062.779
1 Meta Platforms(METAON) na NPR
रु90,890.7584
1 Meta Platforms(METAON) na PYG
4,557,390.12
1 Meta Platforms(METAON) na RWF
Fr933,712.33
1 Meta Platforms(METAON) na SBD
$5,288.6803
1 Meta Platforms(METAON) na SCR
8,778.0526
1 Meta Platforms(METAON) na SRD
$24,740.485
1 Meta Platforms(METAON) na SVC
$5,622.8375
1 Meta Platforms(METAON) na SZL
L11,110.7269
1 Meta Platforms(METAON) na TMT
m2,249.135
1 Meta Platforms(METAON) na TND
د.ت1,891.84384
1 Meta Platforms(METAON) na TTD
$4,350.4697
1 Meta Platforms(METAON) na UGX
Sh2,231,141.92
1 Meta Platforms(METAON) na XAF
Fr363,074.65
1 Meta Platforms(METAON) na XCD
$1,735.047
1 Meta Platforms(METAON) na XOF
Fr363,074.65
1 Meta Platforms(METAON) na XPF
Fr65,546.22
1 Meta Platforms(METAON) na BWP
P8,604.5479
1 Meta Platforms(METAON) na BZD
$1,291.6461
1 Meta Platforms(METAON) na CVE
$61,080.0805
1 Meta Platforms(METAON) na DJF
Fr113,741.97
1 Meta Platforms(METAON) na DOP
$41,165.5966
1 Meta Platforms(METAON) na DZD
د.ج83,520.0217
1 Meta Platforms(METAON) na FJD
$1,452.2986
1 Meta Platforms(METAON) na GNF
Fr5,539,298.2
1 Meta Platforms(METAON) na GTQ
Q4,909.5404
1 Meta Platforms(METAON) na GYD
$134,575.3862
1 Meta Platforms(METAON) na ISK
kr79,683.64

Zdroj Meta Platforms

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Meta Platforms, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Meta Platforms
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Meta Platforms

Jakou hodnotu má dnes Meta Platforms (METAON)?
Aktuální cena METAON v USD je 642.61 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena METAON v USD?
Aktuální cena METAON v USD je $ 642.61. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Meta Platforms?
Tržní kapitalizace METAON je $ 1.72M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem METAON v oběhu?
Objem METAON v oběhu je 2.68K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) METAON?
METAON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 783.5142352704004 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) METAON?
METAON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 646.5504387192022 USD.
Jaký je objem obchodování METAON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování METAON je $ 61.10K USD.
Dosáhne METAON letos vyšší ceny?
METAON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMETAON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:58:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Meta Platforms (METAON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod METAON na USD

Částka

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 642.61 USD

Obchodujte METAON

METAON/USDT
$642.59
$642.59$642.59
-1.66%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,056.14
$110,056.14$110,056.14

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.48
$3,861.48$3,861.48

+0.01%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02388
$0.02388$0.02388

-25.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.84
$185.84$185.84

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.48
$3,861.48$3,861.48

+0.01%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,056.14
$110,056.14$110,056.14

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.84
$185.84$185.84

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.40
$1,086.40$1,086.40

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000440
$0.000440$0.000440

+120.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033532
$0.0033532$0.0033532

+70.90%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.519
$20.519$20.519

+59.50%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%