Tokenomika pro METANIA GAMES (METANIA)

Zjistěte klíčové informace o METANIA GAMES (METANIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

Oficiální webové stránky:
https://metania.games
Bílá kniha:
https://whitepaper.metania.games/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29

METANIA GAMES (METANIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro METANIA GAMES (METANIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.10M
Historické maximum:
$ 0.058
Historické minimum:
$ 0.025120283377895097
Aktuální cena:
$ 0.0302
Tokenomika METANIA GAMES (METANIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro METANIA GAMES (METANIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů METANIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu METANIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro METANIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMETANIA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.