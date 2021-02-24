Tokenomika pro Mask Network (MASK)

Zjistěte klíčové informace o Mask Network (MASK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Oficiální webové stránky:
https://www.mask.io
Bílá kniha:
https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Mask Network (MASK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mask Network (MASK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 139.40M
$ 139.40M$ 139.40M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 139.40M
$ 139.40M
$ 139.40M$ 139.40M
Historické maximum:
$ 50.39
$ 50.39
$ 50.39$ 50.39
Historické minimum:
$ 0.9302019593035298
$ 0.9302019593035298$ 0.9302019593035298
Aktuální cena:
$ 1.394
$ 1.394$ 1.394

Tokenomika Mask Network (MASK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mask Network (MASK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MASK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MASK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MASK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMASK!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.