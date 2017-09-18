Tokenomika pro Decentraland (MANA)

Tokenomika pro Decentraland (MANA)

Zjistěte klíčové informace o Decentraland (MANA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Oficiální webové stránky:
https://decentraland.org/
Bílá kniha:
https://decentraland.org/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Decentraland (MANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 619.48M
$ 619.48M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 1.97B
$ 1.97B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 5.89723
$ 5.89723
Historické minimum:
$ 0.007883059792220592
$ 0.007883059792220592
Aktuální cena:
$ 0.3145
$ 0.3145

Tokenomika Decentraland (MANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Decentraland (MANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MANA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMANA!

Jak nakupovat MANA

Chtěli byste si přidat Decentraland (MANA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MANA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Decentraland (MANA)

Analýza historie cen MANA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MANA

Chcete vědět, kam může MANA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MANA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.