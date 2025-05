MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

JménoMANA

PoziceNo.108

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.85%

Objem v oběhu1,969,729,010.368757

Max. objem0

Celkový objem2,193,179,327.320146

Poměr v oběhu%

Datum vydání2017-09-18 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.024 USDT

Historické maximum5.902317189920042,2021-11-25

Nejnižší cena0.007883059792220592,2017-10-13

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

