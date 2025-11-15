Tokenomika pro Luckify (LUCK)

Zjistěte klíčové informace o Luckify (LUCK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:47:16 (UTC+8)
USD

Luckify (LUCK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Luckify (LUCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 148.50M
$ 148.50M$ 148.50M
Historické maximum:
$ 0.4407
$ 0.4407$ 0.4407
Historické minimum:
$ 0.12583650528574236
$ 0.12583650528574236$ 0.12583650528574236
Aktuální cena:
$ 0.1485
$ 0.1485$ 0.1485

Informace o Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Oficiální webové stránky:
https://www.luckify.bet
Bílá kniha:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Tokenomika Luckify (LUCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Luckify (LUCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LUCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LUCK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LUCK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUCK!

