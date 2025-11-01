BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Luckify je 0.1872 USD. Sledujte aktualizace cen LUCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUCK.

Více informací o LUCK

Informace o ceně LUCK

Co je to LUCK

Bílá kniha pro LUCK

Oficiální webové stránky LUCK

Tokenomika pro LUCK

Předpověď cen LUCK

Historie LUCK

Průvodce nákupem (LUCK)

Převodník LUCK na fiat měnu

LUCK Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Luckify

Kurz Luckify(LUCK)

Aktuální cena 1 LUCK na USD

$0.1872
$0.1872
-1.05%1D
USD
Graf aktuální ceny Luckify (LUCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:55 (UTC+8)

Informace o ceně Luckify (LUCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1835
$ 0.1835
Nejnižší za 24 h
$ 0.1909
$ 0.1909
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1835
$ 0.1835

$ 0.1909
$ 0.1909

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526

0.00%

-1.05%

-8.15%

-8.15%

Cena Luckify (LUCK) v reálném čase je $ 0.1872. Za posledních 24 hodin se LUCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1835 do maxima $ 0.1909, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LUCK v historii je $ 0.42965712613217444, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.16129988859178526.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LUCK se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -1.05% a za posledních 7 dní o -8.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Luckify (LUCK)

No.4407

$ 0.00
$ 0.00

$ 80.08K
$ 80.08K

$ 187.20M
$ 187.20M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016

0.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Luckify je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 80.08K. Objem v oběhu LUCK je 0.00, přičemž celková zásoba je 999999317.224016. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 187.20M.

Historie cen v USD pro Luckify (LUCK)

Sledujte změny cen Luckify pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.001986-1.05%
30 dní$ -0.04-17.61%
60 dní$ +0.0372+24.80%
90 dní$ +0.0372+24.80%
Změna ceny Luckify dnes

Dnes zaznamenal LUCK změnu o $ -0.001986 (-1.05%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Luckify za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04 (-17.61%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Luckify za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LUCK ke změně o $ +0.0372 (+24.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Luckify za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0372 (+24.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Luckify (LUCK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Luckify.

Co je Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Luckify investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LUCKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Luckify na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Luckify a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Luckify (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Luckify (LUCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Luckify (LUCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Luckify.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Luckify!

Tokenomika pro Luckify (LUCK)

Pochopení tokenomiky Luckify (LUCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LUCK hned teď!

Jak nakupovat Luckify (LUCK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Luckify? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Luckify podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LUCK na místní měny

1 Luckify(LUCK) na VND
4,926.168
1 Luckify(LUCK) na AUD
A$0.284544
1 Luckify(LUCK) na GBP
0.142272
1 Luckify(LUCK) na EUR
0.160992
1 Luckify(LUCK) na USD
$0.1872
1 Luckify(LUCK) na MYR
RM0.784368
1 Luckify(LUCK) na TRY
7.868016
1 Luckify(LUCK) na JPY
¥28.6416
1 Luckify(LUCK) na ARS
ARS$269.350848
1 Luckify(LUCK) na RUB
15.049008
1 Luckify(LUCK) na INR
16.630848
1 Luckify(LUCK) na IDR
Rp3,119.998752
1 Luckify(LUCK) na PHP
10.986768
1 Luckify(LUCK) na EGP
￡E.8.80776
1 Luckify(LUCK) na BRL
R$1.005264
1 Luckify(LUCK) na CAD
C$0.26208
1 Luckify(LUCK) na BDT
22.898304
1 Luckify(LUCK) na NGN
270.910224
1 Luckify(LUCK) na COP
$719.99928
1 Luckify(LUCK) na ZAR
R.3.24792
1 Luckify(LUCK) na UAH
7.85304
1 Luckify(LUCK) na TZS
T.Sh.461.08296
1 Luckify(LUCK) na VES
Bs41.3712
1 Luckify(LUCK) na CLP
$176.3424
1 Luckify(LUCK) na PKR
Rs52.582608
1 Luckify(LUCK) na KZT
99.204768
1 Luckify(LUCK) na THB
฿6.031584
1 Luckify(LUCK) na TWD
NT$5.763888
1 Luckify(LUCK) na AED
د.إ0.687024
1 Luckify(LUCK) na CHF
Fr0.14976
1 Luckify(LUCK) na HKD
HK$1.454544
1 Luckify(LUCK) na AMD
֏71.64144
1 Luckify(LUCK) na MAD
.د.م1.7316
1 Luckify(LUCK) na MXN
$3.474432
1 Luckify(LUCK) na SAR
ريال0.702
1 Luckify(LUCK) na ETB
Br28.869984
1 Luckify(LUCK) na KES
KSh24.184368
1 Luckify(LUCK) na JOD
د.أ0.1327248
1 Luckify(LUCK) na PLN
0.688896
1 Luckify(LUCK) na RON
лв0.825552
1 Luckify(LUCK) na SEK
kr1.774656
1 Luckify(LUCK) na BGN
лв0.316368
1 Luckify(LUCK) na HUF
Ft62.987184
1 Luckify(LUCK) na CZK
3.948048
1 Luckify(LUCK) na KWD
د.ك0.0572832
1 Luckify(LUCK) na ILS
0.6084
1 Luckify(LUCK) na BOB
Bs1.293552
1 Luckify(LUCK) na AZN
0.31824
1 Luckify(LUCK) na TJS
SM1.724112
1 Luckify(LUCK) na GEL
0.507312
1 Luckify(LUCK) na AOA
Kz171.585648
1 Luckify(LUCK) na BHD
.د.ب0.0703872
1 Luckify(LUCK) na BMD
$0.1872
1 Luckify(LUCK) na DKK
kr1.211184
1 Luckify(LUCK) na HNL
L4.927104
1 Luckify(LUCK) na MUR
8.562528
1 Luckify(LUCK) na NAD
$3.234816
1 Luckify(LUCK) na NOK
kr1.894464
1 Luckify(LUCK) na NZD
$0.325728
1 Luckify(LUCK) na PAB
B/.0.1872
1 Luckify(LUCK) na PGK
K0.788112
1 Luckify(LUCK) na QAR
ر.ق0.681408
1 Luckify(LUCK) na RSD
дин.19.015776
1 Luckify(LUCK) na UZS
soʻm2,255.421168
1 Luckify(LUCK) na ALL
L15.689232
1 Luckify(LUCK) na ANG
ƒ0.335088
1 Luckify(LUCK) na AWG
ƒ0.335088
1 Luckify(LUCK) na BBD
$0.3744
1 Luckify(LUCK) na BAM
KM0.314496
1 Luckify(LUCK) na BIF
Fr553.7376
1 Luckify(LUCK) na BND
$0.24336
1 Luckify(LUCK) na BSD
$0.1872
1 Luckify(LUCK) na JMD
$30.075552
1 Luckify(LUCK) na KHR
751.806432
1 Luckify(LUCK) na KMF
Fr79.7472
1 Luckify(LUCK) na LAK
4,069.565136
1 Luckify(LUCK) na LKR
රු57.054816
1 Luckify(LUCK) na MDL
L3.16368
1 Luckify(LUCK) na MGA
Ar843.2424
1 Luckify(LUCK) na MOP
P1.499472
1 Luckify(LUCK) na MVR
2.86416
1 Luckify(LUCK) na MWK
MK324.999792
1 Luckify(LUCK) na MZN
MT11.96208
1 Luckify(LUCK) na NPR
रु26.578656
1 Luckify(LUCK) na PYG
1,327.6224
1 Luckify(LUCK) na RWF
Fr272.0016
1 Luckify(LUCK) na SBD
$1.540656
1 Luckify(LUCK) na SCR
2.557152
1 Luckify(LUCK) na SRD
$7.2072
1 Luckify(LUCK) na SVC
$1.638
1 Luckify(LUCK) na SZL
L3.24792
1 Luckify(LUCK) na TMT
m0.6552
1 Luckify(LUCK) na TND
د.ت0.5498064
1 Luckify(LUCK) na TTD
$1.267344
1 Luckify(LUCK) na UGX
Sh652.2048
1 Luckify(LUCK) na XAF
Fr105.768
1 Luckify(LUCK) na XCD
$0.50544
1 Luckify(LUCK) na XOF
Fr105.768
1 Luckify(LUCK) na XPF
Fr19.0944
1 Luckify(LUCK) na BWP
P2.515968
1 Luckify(LUCK) na BZD
$0.376272
1 Luckify(LUCK) na CVE
$17.875728
1 Luckify(LUCK) na DJF
Fr33.1344
1 Luckify(LUCK) na DOP
$11.997648
1 Luckify(LUCK) na DZD
د.ج24.332256
1 Luckify(LUCK) na FJD
$0.423072
1 Luckify(LUCK) na GNF
Fr1,627.704
1 Luckify(LUCK) na GTQ
Q1.435824
1 Luckify(LUCK) na GYD
$39.203424
1 Luckify(LUCK) na ISK
kr23.4

Zdroj Luckify

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Luckify, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Luckify
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Luckify

Jakou hodnotu má dnes Luckify (LUCK)?
Aktuální cena LUCK v USD je 0.1872 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LUCK v USD?
Aktuální cena LUCK v USD je $ 0.1872. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Luckify?
Tržní kapitalizace LUCK je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LUCK v oběhu?
Objem LUCK v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LUCK?
LUCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.42965712613217444 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LUCK?
LUCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.16129988859178526 USD.
Jaký je objem obchodování LUCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LUCK je $ 80.08K USD.
Dosáhne LUCK letos vyšší ceny?
LUCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLUCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Luckify (LUCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

