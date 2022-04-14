Tokenomika pro LooksRare (LOOKS)

Tokenomika pro LooksRare (LOOKS)

Zjistěte klíčové informace o LooksRare (LOOKS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LooksRare (LOOKS)

LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

Oficiální webové stránky:
https://looksrare.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E

LooksRare (LOOKS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LooksRare (LOOKS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.08M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 999.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.08M
Historické maximum:
$ 7.092
Historické minimum:
$ 0.008192741667220475
Aktuální cena:
$ 0.021082
Tokenomika LooksRare (LOOKS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LooksRare (LOOKS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOOKS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOOKS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOOKS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOOKS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.