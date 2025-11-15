Tokenomika pro LINEA (LINEA)

Zjistěte klíčové informace o LINEA (LINEA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:09:00 (UTC+8)
USD

LINEA (LINEA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LINEA (LINEA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 167.52M
Celkový objem:
$ 72.01B
Objem v oběhu:
$ 15.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 779.15M
Historické maximum:
$ 0.06192
Historické minimum:
$ 0.007196492054667389
Aktuální cena:
$ 0.01082
Informace o LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Oficiální webové stránky:
https://linea.build/association
Bílá kniha:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Tokenomika LINEA (LINEA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LINEA (LINEA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LINEA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LINEA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LINEA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLINEA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

