Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.
Tokenomika LINEA (LINEA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LINEA (LINEA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LINEA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LINEA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Historie cen pro LINEA (LINEA)
Analýza historie cen LINEA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
