Dnešní aktuální cena LINEA je 0.01283 USD. Sledujte aktualizace cen LINEA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LINEA.

Více informací o LINEA

Informace o ceně LINEA

Co je to LINEA

Bílá kniha pro LINEA

Oficiální webové stránky LINEA

Tokenomika pro LINEA

Předpověď cen LINEA

Historie LINEA

Průvodce nákupem (LINEA)

Převodník LINEA na fiat měnu

LINEA Spot

LINEA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LINEA

Kurz LINEA(LINEA)

Aktuální cena 1 LINEA na USD

$0.01283
$0.01283$0.01283
+1.50%1D
USD
Graf aktuální ceny LINEA (LINEA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:19 (UTC+8)

Informace o ceně LINEA (LINEA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01206
$ 0.01206$ 0.01206
Nejnižší za 24 h
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01206
$ 0.01206$ 0.01206

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

+0.86%

+1.50%

-15.54%

-15.54%

Cena LINEA (LINEA) v reálném čase je $ 0.01283. Za posledních 24 hodin se LINEA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01206 do maxima $ 0.01286, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LINEA v historii je $ 0.04657278430753583, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.007196492054667389.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LINEA se za poslední hodinu změnila o +0.86%, za 24 hodin o +1.50% a za posledních 7 dní o -15.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LINEA (LINEA)

No.185

$ 198.64M
$ 198.64M$ 198.64M

$ 775.22K
$ 775.22K$ 775.22K

$ 923.89M
$ 923.89M$ 923.89M

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

Aktuální tržní kapitalizace LINEA je $ 198.64M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 775.22K. Objem v oběhu LINEA je 15.48B, přičemž celková zásoba je 72009990000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 923.89M.

Historie cen v USD pro LINEA (LINEA)

Sledujte změny cen LINEA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001896+1.50%
30 dní$ -0.01406-52.29%
60 dní$ +0.00783+156.60%
90 dní$ +0.00783+156.60%
Změna ceny LINEA dnes

Dnes zaznamenal LINEA změnu o $ +0.0001896 (+1.50%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny LINEA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01406 (-52.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny LINEA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LINEA ke změně o $ +0.00783 (+156.60%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny LINEA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00783 (+156.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům LINEA (LINEA)?

Podívejte se na stránku Historie cen LINEA.

Co je LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich LINEA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LINEAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o LINEA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na LINEA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny LINEA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LINEA (LINEA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LINEA (LINEA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LINEA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LINEA!

Tokenomika pro LINEA (LINEA)

Pochopení tokenomiky LINEA (LINEA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LINEA hned teď!

Jak nakupovat LINEA (LINEA)

Snažíte se zjistit, jak koupit LINEA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit LINEA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LINEA na místní měny

1 LINEA(LINEA) na VND
337.62145
1 LINEA(LINEA) na AUD
A$0.0195016
1 LINEA(LINEA) na GBP
0.0097508
1 LINEA(LINEA) na EUR
0.0110338
1 LINEA(LINEA) na USD
$0.01283
1 LINEA(LINEA) na MYR
RM0.0537577
1 LINEA(LINEA) na TRY
0.5392449
1 LINEA(LINEA) na JPY
¥1.96299
1 LINEA(LINEA) na ARS
ARS$18.4603172
1 LINEA(LINEA) na RUB
1.0314037
1 LINEA(LINEA) na INR
1.1398172
1 LINEA(LINEA) na IDR
Rp213.8332478
1 LINEA(LINEA) na PHP
0.7529927
1 LINEA(LINEA) na EGP
￡E.0.6036515
1 LINEA(LINEA) na BRL
R$0.0688971
1 LINEA(LINEA) na CAD
C$0.017962
1 LINEA(LINEA) na BDT
1.5693656
1 LINEA(LINEA) na NGN
18.5671911
1 LINEA(LINEA) na COP
$49.3461045
1 LINEA(LINEA) na ZAR
R.0.2226005
1 LINEA(LINEA) na UAH
0.5382185
1 LINEA(LINEA) na TZS
T.Sh.31.6009315
1 LINEA(LINEA) na VES
Bs2.83543
1 LINEA(LINEA) na CLP
$12.08586
1 LINEA(LINEA) na PKR
Rs3.6038187
1 LINEA(LINEA) na KZT
6.7991302
1 LINEA(LINEA) na THB
฿0.4133826
1 LINEA(LINEA) na TWD
NT$0.3950357
1 LINEA(LINEA) na AED
د.إ0.0470861
1 LINEA(LINEA) na CHF
Fr0.010264
1 LINEA(LINEA) na HKD
HK$0.0996891
1 LINEA(LINEA) na AMD
֏4.910041
1 LINEA(LINEA) na MAD
.د.م0.1186775
1 LINEA(LINEA) na MXN
$0.2381248
1 LINEA(LINEA) na SAR
ريال0.0481125
1 LINEA(LINEA) na ETB
Br1.9786426
1 LINEA(LINEA) na KES
KSh1.6575077
1 LINEA(LINEA) na JOD
د.أ0.00909647
1 LINEA(LINEA) na PLN
0.0472144
1 LINEA(LINEA) na RON
лв0.0565803
1 LINEA(LINEA) na SEK
kr0.1216284
1 LINEA(LINEA) na BGN
лв0.0216827
1 LINEA(LINEA) na HUF
Ft4.3169101
1 LINEA(LINEA) na CZK
0.2705847
1 LINEA(LINEA) na KWD
د.ك0.00392598
1 LINEA(LINEA) na ILS
0.0416975
1 LINEA(LINEA) na BOB
Bs0.0886553
1 LINEA(LINEA) na AZN
0.021811
1 LINEA(LINEA) na TJS
SM0.1181643
1 LINEA(LINEA) na GEL
0.0347693
1 LINEA(LINEA) na AOA
Kz11.7598497
1 LINEA(LINEA) na BHD
.د.ب0.00482408
1 LINEA(LINEA) na BMD
$0.01283
1 LINEA(LINEA) na DKK
kr0.0830101
1 LINEA(LINEA) na HNL
L0.3376856
1 LINEA(LINEA) na MUR
0.5868442
1 LINEA(LINEA) na NAD
$0.2217024
1 LINEA(LINEA) na NOK
kr0.1298396
1 LINEA(LINEA) na NZD
$0.0223242
1 LINEA(LINEA) na PAB
B/.0.01283
1 LINEA(LINEA) na PGK
K0.0540143
1 LINEA(LINEA) na QAR
ر.ق0.0467012
1 LINEA(LINEA) na RSD
дин.1.3032714
1 LINEA(LINEA) na UZS
soʻm154.5782777
1 LINEA(LINEA) na ALL
L1.0752823
1 LINEA(LINEA) na ANG
ƒ0.0229657
1 LINEA(LINEA) na AWG
ƒ0.0229657
1 LINEA(LINEA) na BBD
$0.02566
1 LINEA(LINEA) na BAM
KM0.0215544
1 LINEA(LINEA) na BIF
Fr37.95114
1 LINEA(LINEA) na BND
$0.016679
1 LINEA(LINEA) na BSD
$0.01283
1 LINEA(LINEA) na JMD
$2.0612678
1 LINEA(LINEA) na KHR
51.5260498
1 LINEA(LINEA) na KMF
Fr5.46558
1 LINEA(LINEA) na LAK
278.9130379
1 LINEA(LINEA) na LKR
රු3.9103274
1 LINEA(LINEA) na MDL
L0.216827
1 LINEA(LINEA) na MGA
Ar57.792735
1 LINEA(LINEA) na MOP
P0.1027683
1 LINEA(LINEA) na MVR
0.196299
1 LINEA(LINEA) na MWK
MK22.2742913
1 LINEA(LINEA) na MZN
MT0.819837
1 LINEA(LINEA) na NPR
रु1.8216034
1 LINEA(LINEA) na PYG
90.99036
1 LINEA(LINEA) na RWF
Fr18.64199
1 LINEA(LINEA) na SBD
$0.1055909
1 LINEA(LINEA) na SCR
0.1752578
1 LINEA(LINEA) na SRD
$0.493955
1 LINEA(LINEA) na SVC
$0.1122625
1 LINEA(LINEA) na SZL
L0.2226005
1 LINEA(LINEA) na TMT
m0.044905
1 LINEA(LINEA) na TND
د.ت0.03768171
1 LINEA(LINEA) na TTD
$0.0868591
1 LINEA(LINEA) na UGX
Sh44.69972
1 LINEA(LINEA) na XAF
Fr7.24895
1 LINEA(LINEA) na XCD
$0.034641
1 LINEA(LINEA) na XOF
Fr7.24895
1 LINEA(LINEA) na XPF
Fr1.30866
1 LINEA(LINEA) na BWP
P0.1724352
1 LINEA(LINEA) na BZD
$0.0257883
1 LINEA(LINEA) na CVE
$1.2251367
1 LINEA(LINEA) na DJF
Fr2.27091
1 LINEA(LINEA) na DOP
$0.8222747
1 LINEA(LINEA) na DZD
د.ج1.6676434
1 LINEA(LINEA) na FJD
$0.0289958
1 LINEA(LINEA) na GNF
Fr111.55685
1 LINEA(LINEA) na GTQ
Q0.0984061
1 LINEA(LINEA) na GYD
$2.6868586
1 LINEA(LINEA) na ISK
kr1.60375

Zdroj LINEA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s LINEA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka LINEA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LINEA

Jakou hodnotu má dnes LINEA (LINEA)?
Aktuální cena LINEA v USD je 0.01283 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LINEA v USD?
Aktuální cena LINEA v USD je $ 0.01283. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LINEA?
Tržní kapitalizace LINEA je $ 198.64M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LINEA v oběhu?
Objem LINEA v oběhu je 15.48B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LINEA?
LINEA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04657278430753583 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LINEA?
LINEA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.007196492054667389 USD.
Jaký je objem obchodování LINEA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LINEA je $ 775.22K USD.
Dosáhne LINEA letos vyšší ceny?
LINEA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLINEA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LINEA (LINEA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LINEA na USD

Částka

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01283 USD

Obchodujte LINEA

LINEA/USDC
$0.01282
$0.01282$0.01282
+1.42%
LINEA/USDT
$0.01283
$0.01283$0.01283
+1.34%

