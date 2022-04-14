Tokenomika pro Lever (LEVER)

Zjistěte klíčové informace o Lever (LEVER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Lever (LEVER)

Oficiální webové stránky:
https://www.leverfi.io/
Bílá kniha:
https://docs.leverfi.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f

Lever (LEVER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lever (LEVER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.31M
Celkový objem:
$ 55.79B
Objem v oběhu:
$ 55.79B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.31M
Historické maximum:
$ 0.005372
Historické minimum:
$ 0.000145604612842006
Aktuální cena:
$ 0.0001849
Tokenomika Lever (LEVER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lever (LEVER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LEVER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LEVER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LEVER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLEVER!

Jak nakupovat LEVER

Chtěli byste si přidat Lever (LEVER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LEVER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Lever (LEVER)

Analýza historie cen LEVER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LEVER

Chcete vědět, kam může LEVER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LEVER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

