Tokenomika pro Lemmy The Bat (LBAI)

Tokenomika pro Lemmy The Bat (LBAI)

Zjistěte klíčové informace o Lemmy The Bat (LBAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:08:40 (UTC+8)
USD

Lemmy The Bat (LBAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lemmy The Bat (LBAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 388.95K
$ 388.95K$ 388.95K
Celkový objem:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Objem v oběhu:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 388.95K
$ 388.95K$ 388.95K
Historické maximum:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
Historické minimum:
$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443
Aktuální cena:
$ 0.000005637
$ 0.000005637$ 0.000005637

Informace o Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Oficiální webové stránky:
https://lemmy-lbai.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Tokenomika Lemmy The Bat (LBAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lemmy The Bat (LBAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LBAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LBAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LBAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLBAI!

Jak nakupovat LBAI

Chtěli byste si přidat Lemmy The Bat (LBAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LBAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Lemmy The Bat (LBAI)

Analýza historie cen LBAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LBAI

Chcete vědět, kam může LBAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LBAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim