Historie cen Lemmy The Bat
Historie cen pro Lemmy The Bat (LBAI)
Časové období: 2025-07-31 ~ 2025-10-31
- Denně
- Týdně
- Měsíčně
Aktuální cena Lemmy The Bat
Lemmy The Bat se v současné době obchoduje za 0.00000737 USD. Tržní kapitalizace tokenu je 0.00 USD a objem obchodování za 24 h je 0.00 USD. Další dala ohledně LBAI najdete na stránce s aktuálními cenami na MEXC.
Podle aktuálních statistik ceny Lemmy The Bat mohou uživatelé analyzovat aktuální tržní trendy a předpovídat krátkodobé i dlouhodobé pohyby cen. Díky datům v reálném čase, která máte na dosah ruky, můžete dělat informovaná rozhodnutí a získat přehled o možných budoucích předpovědích cen pro Lemmy The Bat.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:53:32 (UTC+8)
Zdroje pro Lemmy The Bat na MEXC
O historii cen Lemmy The Bat (LBAI)
Sledování historie cen Lemmy The Bat je pro investory do kryptoměn nezbytným nástrojem, který jim umožňuje jednoduše sledovat výkon jejich investic. Tato funkce nabízí komplexní pohled na pohyby cen Lemmy The Bat v průběhu času, včetně počáteční hodnoty, maxima a zavírací ceny a také objemu obchodování. Kromě toho nabízí rychlý přehled o denních procentních změnách a upozorňuje na dny s výraznými cenovými výkyvy. Za zmínku stojí, že Lemmy The Bat dosáhlo své nejvyšší hodnoty dne - a vyšplhal se na ohromujících 0 USD. Zde uvedené informace o cenách pocházejí výhradně z historie obchodování MEXC, což zaručuje jejich spolehlivost a přesnost. Naše historická data o cenách Lemmy The Bat jsou k dispozici v různých intervalech: 1 den, 1 týden a 1 měsíc, zahrnující metriky otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací a objem. Tato data jsou pečlivě testována na konzistenci, úplnost a přesnost, takže jsou ideální pro obchodní simulace a zpětné testování. Tyto datové soubory jsou k dispozici ke stažení zdarma a jsou aktualizovány v reálném čase, což je pro investory cenný zdroj informací.
Použití historických dat Lemmy The Bat v obchodování
Historická data o Lemmy The Bat hrají klíčovou roli v obchodních strategiích. Využít je můžete následovně:
1. Technická analýza: Obchodníci využívají historická data o Lemmy The Bat k identifikaci tržních trendů a vzorců. Pomocí nástrojů, jako jsou grafy a vizuální pomůcky, rozeznávají vzorce, které jim pomáhají při rozhodování o vstupu a výstupu z trhu. Efektivní přístup zahrnuje ukládání historických dat Lemmy The Batdo GridDB a jejich analýzu pomocí jazyka Python s využitím knihoven, jako je Matplotlib pro vizualizaci a Pandas, Numpy a Scipy pro analýzu dat.
2. Předpověď ceny: Historická data jsou klíčová pro předpověď vývoje cen Lemmy The Bat. Zkoumáním minulých tržních trendů mohou obchodníci rozpoznat vzorce a předvídat budoucí chování trhu. Podrobná historická data MEXC Lemmy The Bat, která poskytují minutu po minutě přehled o otevíracích, nejvyšších, nejnižších a zavíracích cenách, jsou klíčová pro vývoj a trénink prediktivních modelů, a pomáhají tak při informovaných obchodních rozhodnutích.
3. Řízení rizik: Přístup k historickým datům umožňuje obchodníkům vyhodnotit rizika spojená s investicemi do Lemmy The Bat. Pomáhá pochopit volatilitu Lemmy The Bat, což vede k informovanějším investičním rozhodnutím.
4. Správa portfolia: Historické údaje pomáhají sledovat výkon investic v čase. To umožňuje obchodníkům identifikovat aktiva, která nemají dobrý výkon, a upravit svá portfolia tak, aby optimalizovali výnosy.
5. Školení obchodovacích botů: Historické OHLC (open, high, low, close) kryptoměny Lemmy The Bat je možné stáhnout pro trénink Lemmy The Bat obchodovacích botů, jejichž cílem je dosáhnout lepšího výkonu na trhu.
Tyto nástroje a zdroje umožňují obchodníkům proniknout do historických dat Lemmy The Bat a nabízí cenné informace a potenciál pro vylepšení obchodních strategií.
Historie cen populárních kryptoměn
Sestavili jsme seznam podobných předpovědí cen tokenů podle vašich zájmů. Podívejte se na to hned!
Prohlášení
Tento obsah je vám poskytován pouze pro informační účely, nepředstavuje nabídku ani výzvu k nabídce, ani doporučení společnosti MEXC k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje, na který je v obsahu odkazováno, a nepředstavuje investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství či jakýkoli jiný druh poradenství. Prezentovaná data mohou odrážet ceny aktiv obchodovaných na burze MEXC i na jiných kryptoměnových burzách a platformách pro tržní data. Společnost MEXC si může účtovat poplatky za zpracování transakcí v kryptoměnách, které se nemusí odrážet v zobrazených cenách konverze. Společnost MEXC neodpovídá za žádné chyby nebo zpoždění v obsahu ani za žádné kroky podniknuté na základě obsahu.
Přečtěte si prosím „Smlouvu s uživatelem“ a „Zásady ochrany osobních údajů“ a porozumějte jim