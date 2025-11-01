BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Lemmy The Bat je 0.00000731 USD. Sledujte aktualizace cen LBAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LBAI.Dnešní aktuální cena Lemmy The Bat je 0.00000731 USD. Sledujte aktualizace cen LBAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LBAI.

Více informací o LBAI

Informace o ceně LBAI

Co je to LBAI

Oficiální webové stránky LBAI

Tokenomika pro LBAI

Předpověď cen LBAI

Historie LBAI

Průvodce nákupem (LBAI)

Převodník LBAI na fiat měnu

LBAI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Lemmy The Bat

Kurz Lemmy The Bat(LBAI)

Aktuální cena 1 LBAI na USD

$0.00000731
$0.00000731$0.00000731
-1.48%1D
USD
Graf aktuální ceny Lemmy The Bat (LBAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:58 (UTC+8)

Informace o ceně Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000677
$ 0.00000677$ 0.00000677
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000677
$ 0.00000677$ 0.00000677

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

-1.09%

-1.48%

-19.68%

-19.68%

Cena Lemmy The Bat (LBAI) v reálném čase je $ 0.00000731. Za posledních 24 hodin se LBAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000677 do maxima $ 0.00000899, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LBAI v historii je $ 0.000142961223304784, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000069696303443.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LBAI se za poslední hodinu změnila o -1.09%, za 24 hodin o -1.48% a za posledních 7 dní o -19.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lemmy The Bat (LBAI)

No.2526

$ 504.39K
$ 504.39K$ 504.39K

$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K

$ 504.39K
$ 504.39K$ 504.39K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Lemmy The Bat je $ 504.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 30.29K. Objem v oběhu LBAI je 69.00B, přičemž celková zásoba je 69000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 504.39K.

Historie cen v USD pro Lemmy The Bat (LBAI)

Sledujte změny cen Lemmy The Bat pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000001098-1.48%
30 dní$ -0.00001853-71.72%
60 dní$ -0.00002619-78.18%
90 dní$ -0.00004269-85.38%
Změna ceny Lemmy The Bat dnes

Dnes zaznamenal LBAI změnu o $ -0.0000001098 (-1.48%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lemmy The Bat za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00001853 (-71.72%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lemmy The Bat za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LBAI ke změně o $ -0.00002619 (-78.18%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lemmy The Bat za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00004269 (-85.38%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lemmy The Bat (LBAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lemmy The Bat.

Co je Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lemmy The Bat investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LBAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lemmy The Bat na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lemmy The Bat a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lemmy The Bat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lemmy The Bat (LBAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lemmy The Bat (LBAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lemmy The Bat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lemmy The Bat!

Tokenomika pro Lemmy The Bat (LBAI)

Pochopení tokenomiky Lemmy The Bat (LBAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LBAI hned teď!

Jak nakupovat Lemmy The Bat (LBAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lemmy The Bat? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lemmy The Bat podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LBAI na místní měny

1 Lemmy The Bat(LBAI) na VND
0.19236265
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AUD
A$0.0000111112
1 Lemmy The Bat(LBAI) na GBP
0.0000055556
1 Lemmy The Bat(LBAI) na EUR
0.0000062866
1 Lemmy The Bat(LBAI) na USD
$0.00000731
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MYR
RM0.0000306289
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TRY
0.0003072393
1 Lemmy The Bat(LBAI) na JPY
¥0.00111843
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ARS
ARS$0.0105179204
1 Lemmy The Bat(LBAI) na RUB
0.0005876509
1 Lemmy The Bat(LBAI) na INR
0.0006494204
1 Lemmy The Bat(LBAI) na IDR
Rp0.1218332846
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PHP
0.0004290239
1 Lemmy The Bat(LBAI) na EGP
￡E.0.0003439355
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BRL
R$0.0000392547
1 Lemmy The Bat(LBAI) na CAD
C$0.000010234
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BDT
0.0008941592
1 Lemmy The Bat(LBAI) na NGN
0.0105788127
1 Lemmy The Bat(LBAI) na COP
$0.0281153565
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ZAR
R.0.0001268285
1 Lemmy The Bat(LBAI) na UAH
0.0003066545
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TZS
T.Sh.0.0180048955
1 Lemmy The Bat(LBAI) na VES
Bs0.00161551
1 Lemmy The Bat(LBAI) na CLP
$0.00688602
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PKR
Rs0.0020533059
1 Lemmy The Bat(LBAI) na KZT
0.0038738614
1 Lemmy The Bat(LBAI) na THB
฿0.0002355282
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TWD
NT$0.0002250749
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AED
د.إ0.0000268277
1 Lemmy The Bat(LBAI) na CHF
Fr0.000005848
1 Lemmy The Bat(LBAI) na HKD
HK$0.0000567987
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AMD
֏0.002797537
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MAD
.د.م0.0000676175
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MXN
$0.0001356736
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SAR
ريال0.0000274125
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ETB
Br0.0011273482
1 Lemmy The Bat(LBAI) na KES
KSh0.0009443789
1 Lemmy The Bat(LBAI) na JOD
د.أ0.00000518279
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PLN
0.0000269008
1 Lemmy The Bat(LBAI) na RON
лв0.0000322371
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SEK
kr0.0000692988
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BGN
лв0.0000123539
1 Lemmy The Bat(LBAI) na HUF
Ft0.0024595957
1 Lemmy The Bat(LBAI) na CZK
0.0001541679
1 Lemmy The Bat(LBAI) na KWD
د.ك0.00000223686
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ILS
0.0000237575
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BOB
Bs0.0000505121
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AZN
0.000012427
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TJS
SM0.0000673251
1 Lemmy The Bat(LBAI) na GEL
0.0000198101
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AOA
Kz0.0067002729
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BHD
.د.ب0.00000274856
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BMD
$0.00000731
1 Lemmy The Bat(LBAI) na DKK
kr0.0000472957
1 Lemmy The Bat(LBAI) na HNL
L0.0001923992
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MUR
0.0003343594
1 Lemmy The Bat(LBAI) na NAD
$0.0001263168
1 Lemmy The Bat(LBAI) na NOK
kr0.0000739772
1 Lemmy The Bat(LBAI) na NZD
$0.0000127194
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PAB
B/.0.00000731
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PGK
K0.0000307751
1 Lemmy The Bat(LBAI) na QAR
ر.ق0.0000266084
1 Lemmy The Bat(LBAI) na RSD
дин.0.0007425498
1 Lemmy The Bat(LBAI) na UZS
soʻm0.0880722689
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ALL
L0.0006126511
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ANG
ƒ0.0000130849
1 Lemmy The Bat(LBAI) na AWG
ƒ0.0000130849
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BBD
$0.00001462
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BAM
KM0.0000122808
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BIF
Fr0.02162298
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BND
$0.000009503
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BSD
$0.00000731
1 Lemmy The Bat(LBAI) na JMD
$0.0011744246
1 Lemmy The Bat(LBAI) na KHR
0.0293573986
1 Lemmy The Bat(LBAI) na KMF
Fr0.00311406
1 Lemmy The Bat(LBAI) na LAK
0.1589130403
1 Lemmy The Bat(LBAI) na LKR
රු0.0022279418
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MDL
L0.000123539
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MGA
Ar0.032927895
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MOP
P0.0000585531
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MVR
0.000111843
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MWK
MK0.0126909641
1 Lemmy The Bat(LBAI) na MZN
MT0.000467109
1 Lemmy The Bat(LBAI) na NPR
रु0.0010378738
1 Lemmy The Bat(LBAI) na PYG
0.05184252
1 Lemmy The Bat(LBAI) na RWF
Fr0.01062143
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SBD
$0.0000601613
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SCR
0.0000998546
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SRD
$0.000281435
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SVC
$0.0000639625
1 Lemmy The Bat(LBAI) na SZL
L0.0001268285
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TMT
m0.000025585
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TND
د.ت0.00002146947
1 Lemmy The Bat(LBAI) na TTD
$0.0000494887
1 Lemmy The Bat(LBAI) na UGX
Sh0.02546804
1 Lemmy The Bat(LBAI) na XAF
Fr0.00413015
1 Lemmy The Bat(LBAI) na XCD
$0.000019737
1 Lemmy The Bat(LBAI) na XOF
Fr0.00413015
1 Lemmy The Bat(LBAI) na XPF
Fr0.00074562
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BWP
P0.0000982464
1 Lemmy The Bat(LBAI) na BZD
$0.0000146931
1 Lemmy The Bat(LBAI) na CVE
$0.0006980319
1 Lemmy The Bat(LBAI) na DJF
Fr0.00129387
1 Lemmy The Bat(LBAI) na DOP
$0.0004684979
1 Lemmy The Bat(LBAI) na DZD
د.ج0.0009501538
1 Lemmy The Bat(LBAI) na FJD
$0.0000165206
1 Lemmy The Bat(LBAI) na GNF
Fr0.06356045
1 Lemmy The Bat(LBAI) na GTQ
Q0.0000560677
1 Lemmy The Bat(LBAI) na GYD
$0.0015308602
1 Lemmy The Bat(LBAI) na ISK
kr0.00091375

Zdroj Lemmy The Bat

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lemmy The Bat, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Lemmy The Bat
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lemmy The Bat

Jakou hodnotu má dnes Lemmy The Bat (LBAI)?
Aktuální cena LBAI v USD je 0.00000731 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LBAI v USD?
Aktuální cena LBAI v USD je $ 0.00000731. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lemmy The Bat?
Tržní kapitalizace LBAI je $ 504.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LBAI v oběhu?
Objem LBAI v oběhu je 69.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LBAI?
LBAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000142961223304784 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LBAI?
LBAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000069696303443 USD.
Jaký je objem obchodování LBAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LBAI je $ 30.29K USD.
Dosáhne LBAI letos vyšší ceny?
LBAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLBAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lemmy The Bat (LBAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LBAI na USD

Částka

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000731 USD

Obchodujte LBAI

LBAI/USDT
$0.00000731
$0.00000731$0.00000731
-1.48%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,986.75
$109,986.75$109,986.75

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.02
$3,857.02$3,857.02

-0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.02
$3,857.02$3,857.02

-0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,986.75
$109,986.75$109,986.75

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.31
$1,085.31$1,085.31

+0.08%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000555
$0.000555$0.000555

+177.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20917
$0.20917$0.20917

+50.27%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.221
$18.221$18.221

+41.64%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7294
$0.7294$0.7294

+41.71%