Tokenomika pro Lava Network (LAVA)

Zjistěte klíčové informace o Lava Network (LAVA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Oficiální webové stránky:
https://www.lavanet.xyz/
Bílá kniha:
https://www.lavanet.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://lava.explorers.guru/

Lava Network (LAVA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lava Network (LAVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 73.91M
$ 73.91M$ 73.91M
Historické maximum:
$ 0.2028
$ 0.2028$ 0.2028
Historické minimum:
$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407
Aktuální cena:
$ 0.07391
$ 0.07391$ 0.07391

Tokenomika Lava Network (LAVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lava Network (LAVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LAVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LAVA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LAVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLAVA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.