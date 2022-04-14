Tokenomika pro Kiba Inu (KIBA)

Tokenomika pro Kiba Inu (KIBA)

Zjistěte klíčové informace o Kiba Inu (KIBA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Oficiální webové stránky:
https://kibainu.org
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c

Kiba Inu (KIBA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kiba Inu (KIBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 967.40K
$ 967.40K$ 967.40K
Historické maximum:
$ 0.0000819
$ 0.0000819$ 0.0000819
Historické minimum:
$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056
Aktuální cena:
$ 0.0000009674
$ 0.0000009674$ 0.0000009674

Tokenomika Kiba Inu (KIBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kiba Inu (KIBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KIBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KIBA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KIBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIBA!

Jak nakupovat KIBA

Chtěli byste si přidat Kiba Inu (KIBA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KIBA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Kiba Inu (KIBA)

Analýza historie cen KIBA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KIBA

Chcete vědět, kam může KIBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.