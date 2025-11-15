Tokenomika pro Karma Coin (KARMA)

Tokenomika pro Karma Coin (KARMA)

Zjistěte klíčové informace o Karma Coin (KARMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:08:12 (UTC+8)
USD

Karma Coin (KARMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Karma Coin (KARMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
Historické maximum:
$ 0.004985
$ 0.004985$ 0.004985
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.001051
$ 0.001051$ 0.001051

Informace o Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Oficiální webové stránky:
https://www.payoffyourkarma.com/
Bílá kniha:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Tokenomika Karma Coin (KARMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Karma Coin (KARMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KARMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KARMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KARMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKARMA!

Jak nakupovat KARMA

Chtěli byste si přidat Karma Coin (KARMA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KARMA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Karma Coin (KARMA)

Analýza historie cen KARMA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KARMA

Chcete vědět, kam může KARMA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KARMA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim