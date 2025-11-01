BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Karma Coin je 0.001635 USD. Sledujte aktualizace cen KARMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARMA.Dnešní aktuální cena Karma Coin je 0.001635 USD. Sledujte aktualizace cen KARMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARMA.

Více informací o KARMA

Informace o ceně KARMA

Co je to KARMA

Bílá kniha pro KARMA

Oficiální webové stránky KARMA

Tokenomika pro KARMA

Předpověď cen KARMA

Historie KARMA

Průvodce nákupem (KARMA)

Převodník KARMA na fiat měnu

KARMA Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Karma Coin

Kurz Karma Coin(KARMA)

Aktuální cena 1 KARMA na USD

$0.001635
$0.001635$0.001635
+6.86%1D
USD
Graf aktuální ceny Karma Coin (KARMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:37 (UTC+8)

Informace o ceně Karma Coin (KARMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436
Nejnižší za 24 h
$ 0.002134
$ 0.002134$ 0.002134
Nejvyšší za 24 h

$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436

$ 0.002134
$ 0.002134$ 0.002134

--
----

--
----

-0.79%

+6.86%

-22.66%

-22.66%

Cena Karma Coin (KARMA) v reálném čase je $ 0.001635. Za posledních 24 hodin se KARMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.001436 do maxima $ 0.002134, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KARMA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KARMA se za poslední hodinu změnila o -0.79%, za 24 hodin o +6.86% a za posledních 7 dní o -22.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 3.84K
$ 3.84K$ 3.84K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Karma Coin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 3.84K. Objem v oběhu KARMA je --, přičemž celková zásoba je 999988284. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.63M.

Historie cen v USD pro Karma Coin (KARMA)

Sledujte změny cen Karma Coin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010496+6.86%
30 dní$ -0.001765-51.92%
60 dní$ -0.000365-18.25%
90 dní$ -0.000365-18.25%
Změna ceny Karma Coin dnes

Dnes zaznamenal KARMA změnu o $ +0.00010496 (+6.86%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Karma Coin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001765 (-51.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Karma Coin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KARMA ke změně o $ -0.000365 (-18.25%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Karma Coin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000365 (-18.25%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Karma Coin (KARMA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Karma Coin.

Co je Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Karma Coin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KARMAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Karma Coin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Karma Coin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Karma Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Karma Coin (KARMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Karma Coin (KARMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Karma Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Karma Coin!

Tokenomika pro Karma Coin (KARMA)

Pochopení tokenomiky Karma Coin (KARMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KARMA hned teď!

Jak nakupovat Karma Coin (KARMA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Karma Coin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Karma Coin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KARMA na místní měny

1 Karma Coin(KARMA) na VND
43.025025
1 Karma Coin(KARMA) na AUD
A$0.0024852
1 Karma Coin(KARMA) na GBP
0.0012426
1 Karma Coin(KARMA) na EUR
0.0014061
1 Karma Coin(KARMA) na USD
$0.001635
1 Karma Coin(KARMA) na MYR
RM0.00685065
1 Karma Coin(KARMA) na TRY
0.06871905
1 Karma Coin(KARMA) na JPY
¥0.250155
1 Karma Coin(KARMA) na ARS
ARS$2.3525034
1 Karma Coin(KARMA) na RUB
0.13143765
1 Karma Coin(KARMA) na INR
0.1452534
1 Karma Coin(KARMA) na IDR
Rp27.2499891
1 Karma Coin(KARMA) na PHP
0.09595815
1 Karma Coin(KARMA) na EGP
￡E.0.07692675
1 Karma Coin(KARMA) na BRL
R$0.00877995
1 Karma Coin(KARMA) na CAD
C$0.002289
1 Karma Coin(KARMA) na BDT
0.1999932
1 Karma Coin(KARMA) na NGN
2.36612295
1 Karma Coin(KARMA) na COP
$6.28845525
1 Karma Coin(KARMA) na ZAR
R.0.02836725
1 Karma Coin(KARMA) na UAH
0.06858825
1 Karma Coin(KARMA) na TZS
T.Sh.4.02708675
1 Karma Coin(KARMA) na VES
Bs0.361335
1 Karma Coin(KARMA) na CLP
$1.54017
1 Karma Coin(KARMA) na PKR
Rs0.45925515
1 Karma Coin(KARMA) na KZT
0.8664519
1 Karma Coin(KARMA) na THB
฿0.0526797
1 Karma Coin(KARMA) na TWD
NT$0.05034165
1 Karma Coin(KARMA) na AED
د.إ0.00600045
1 Karma Coin(KARMA) na CHF
Fr0.001308
1 Karma Coin(KARMA) na HKD
HK$0.01270395
1 Karma Coin(KARMA) na AMD
֏0.6257145
1 Karma Coin(KARMA) na MAD
.د.م0.01512375
1 Karma Coin(KARMA) na MXN
$0.0303456
1 Karma Coin(KARMA) na SAR
ريال0.00613125
1 Karma Coin(KARMA) na ETB
Br0.2521497
1 Karma Coin(KARMA) na KES
KSh0.21122565
1 Karma Coin(KARMA) na JOD
د.أ0.001159215
1 Karma Coin(KARMA) na PLN
0.0060168
1 Karma Coin(KARMA) na RON
лв0.00721035
1 Karma Coin(KARMA) na SEK
kr0.0154998
1 Karma Coin(KARMA) na BGN
лв0.00276315
1 Karma Coin(KARMA) na HUF
Ft0.55012845
1 Karma Coin(KARMA) na CZK
0.03448215
1 Karma Coin(KARMA) na KWD
د.ك0.00050031
1 Karma Coin(KARMA) na ILS
0.00531375
1 Karma Coin(KARMA) na BOB
Bs0.01129785
1 Karma Coin(KARMA) na AZN
0.0027795
1 Karma Coin(KARMA) na TJS
SM0.01505835
1 Karma Coin(KARMA) na GEL
0.00443085
1 Karma Coin(KARMA) na AOA
Kz1.49862465
1 Karma Coin(KARMA) na BHD
.د.ب0.00061476
1 Karma Coin(KARMA) na BMD
$0.001635
1 Karma Coin(KARMA) na DKK
kr0.01057845
1 Karma Coin(KARMA) na HNL
L0.0430332
1 Karma Coin(KARMA) na MUR
0.0747849
1 Karma Coin(KARMA) na NAD
$0.0282528
1 Karma Coin(KARMA) na NOK
kr0.0165462
1 Karma Coin(KARMA) na NZD
$0.0028449
1 Karma Coin(KARMA) na PAB
B/.0.001635
1 Karma Coin(KARMA) na PGK
K0.00688335
1 Karma Coin(KARMA) na QAR
ر.ق0.0059514
1 Karma Coin(KARMA) na RSD
дин.0.1660833
1 Karma Coin(KARMA) na UZS
soʻm19.69879065
1 Karma Coin(KARMA) na ALL
L0.13702935
1 Karma Coin(KARMA) na ANG
ƒ0.00292665
1 Karma Coin(KARMA) na AWG
ƒ0.00292665
1 Karma Coin(KARMA) na BBD
$0.00327
1 Karma Coin(KARMA) na BAM
KM0.0027468
1 Karma Coin(KARMA) na BIF
Fr4.83633
1 Karma Coin(KARMA) na BND
$0.0021255
1 Karma Coin(KARMA) na BSD
$0.001635
1 Karma Coin(KARMA) na JMD
$0.2626791
1 Karma Coin(KARMA) na KHR
6.5662581
1 Karma Coin(KARMA) na KMF
Fr0.69651
1 Karma Coin(KARMA) na LAK
35.54347755
1 Karma Coin(KARMA) na LKR
රු0.4983153
1 Karma Coin(KARMA) na MDL
L0.0276315
1 Karma Coin(KARMA) na MGA
Ar7.3648575
1 Karma Coin(KARMA) na MOP
P0.01309635
1 Karma Coin(KARMA) na MVR
0.0250155
1 Karma Coin(KARMA) na MWK
MK2.83853985
1 Karma Coin(KARMA) na MZN
MT0.1044765
1 Karma Coin(KARMA) na NPR
रु0.2321373
1 Karma Coin(KARMA) na PYG
11.59542
1 Karma Coin(KARMA) na RWF
Fr2.375655
1 Karma Coin(KARMA) na SBD
$0.01345605
1 Karma Coin(KARMA) na SCR
0.0223341
1 Karma Coin(KARMA) na SRD
$0.0629475
1 Karma Coin(KARMA) na SVC
$0.01430625
1 Karma Coin(KARMA) na SZL
L0.02836725
1 Karma Coin(KARMA) na TMT
m0.0057225
1 Karma Coin(KARMA) na TND
د.ت0.004801995
1 Karma Coin(KARMA) na TTD
$0.01106895
1 Karma Coin(KARMA) na UGX
Sh5.69634
1 Karma Coin(KARMA) na XAF
Fr0.923775
1 Karma Coin(KARMA) na XCD
$0.0044145
1 Karma Coin(KARMA) na XOF
Fr0.923775
1 Karma Coin(KARMA) na XPF
Fr0.16677
1 Karma Coin(KARMA) na BWP
P0.0219744
1 Karma Coin(KARMA) na BZD
$0.00328635
1 Karma Coin(KARMA) na CVE
$0.15612615
1 Karma Coin(KARMA) na DJF
Fr0.289395
1 Karma Coin(KARMA) na DOP
$0.10478715
1 Karma Coin(KARMA) na DZD
د.ج0.2125173
1 Karma Coin(KARMA) na FJD
$0.0036951
1 Karma Coin(KARMA) na GNF
Fr14.216325
1 Karma Coin(KARMA) na GTQ
Q0.01254045
1 Karma Coin(KARMA) na GYD
$0.3424017
1 Karma Coin(KARMA) na ISK
kr0.204375

Zdroj Karma Coin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Karma Coin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Karma Coin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Karma Coin

Jakou hodnotu má dnes Karma Coin (KARMA)?
Aktuální cena KARMA v USD je 0.001635 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KARMA v USD?
Aktuální cena KARMA v USD je $ 0.001635. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Karma Coin?
Tržní kapitalizace KARMA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KARMA v oběhu?
Objem KARMA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KARMA?
KARMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KARMA?
KARMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování KARMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KARMA je $ 3.84K USD.
Dosáhne KARMA letos vyšší ceny?
KARMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKARMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Karma Coin (KARMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod KARMA na USD

Částka

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001635 USD

Obchodujte KARMA

KARMA/USDT
$0.001635
$0.001635$0.001635
+6.86%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,009.42
$110,009.42$110,009.42

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.25
$3,857.25$3,857.25

-0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.25
$3,857.25$3,857.25

-0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,009.42
$110,009.42$110,009.42

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5038
$2.5038$2.5038

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.23
$1,085.23$1,085.23

+0.07%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000569
$0.000569$0.000569

+184.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20950
$0.20950$0.20950

+50.51%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.350
$18.350$18.350

+42.64%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004546
$0.0004546$0.0004546

+41.31%