Tokenomika pro Kaon (KAON)

Tokenomika pro Kaon (KAON)

Zjistěte klíčové informace o Kaon (KAON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kaon (KAON)

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

Oficiální webové stránky:
https://kaon.global/
Bílá kniha:
https://kaon.gitbook.io/technical
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Kaon (KAON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kaon (KAON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 464.83K
$ 464.83K$ 464.83K
Celkový objem:
$ 15.00B
$ 15.00B$ 15.00B
Objem v oběhu:
$ 4.44B
$ 4.44B$ 4.44B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Historické maximum:
$ 0.0007331
$ 0.0007331$ 0.0007331
Historické minimum:
$ 0.000165093329198918
$ 0.000165093329198918$ 0.000165093329198918
Aktuální cena:
$ 0.00010478
$ 0.00010478$ 0.00010478

Tokenomika Kaon (KAON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kaon (KAON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAON!

Jak nakupovat KAON

Chtěli byste si přidat Kaon (KAON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KAON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Kaon (KAON)

Analýza historie cen KAON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KAON

Chcete vědět, kam může KAON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.