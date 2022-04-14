Tokenomika pro Jupiter (JUP)
Informace o Jupiter (JUP)
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter (JUP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Jupiter (JUP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Jupiter (JUP)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů JUP. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter Exchange ecosystem on Solana. The maximum supply is 10 billion JUP. The token is designed to facilitate governance, incentivize participation, and support ecosystem growth.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 10,000,000,000 JUP were minted at genesis.
- Initial Distribution: Tokens were split equally between team and community wallets.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (JUP)
|% of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Team Members
|2,000,000,000
|20%
|Vests over 2 years after a 1-year cliff
|Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event
|Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|250M JUP used in launch pool, locked for 7 days during initial sale
|Airdrops (4 rounds)
|4,000,000,000
|40%
|No disclosed vesting schedule
|Contributors & Grants
|1,000,000,000
|10%
|No disclosed vesting schedule
- Launch Pool: 250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days.
- Airdrop: The first airdrop targeted users who interacted with Jupiter before November 2023. Future airdrops are planned for "Jupuary" (January).
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational.
- Staking & Rewards: Users can lock JUP to receive voting power and participate in DAO governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from platform and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.
- Liquidity Provision: JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery.
- Platform Fees: Jupiter itself does not charge protocol fees, but integrators can set platform fees on swaps. These fees are collected in the output or input token, depending on swap mode.
Locking and Unlocking Mechanism
- Team Allocation: 1-year cliff, then vests over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.
- Launch Pool: Tokens locked for 7 days during the initial sale.
- Airdrops & Grants: No public vesting or locking schedule disclosed.
Unlocking Time
- Team: Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years.
- Strategic Reserve: No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice.
- Launch Pool: Unlocked after 7 days from the start of the sale.
- Community Allocations: No specific unlock schedule disclosed.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B JUP minted at genesis
|Allocation
|50% Team/Strategic, 50% Community (Airdrops, Grants, Liquidity)
|Usage
|Governance, staking rewards, liquidity, platform fee integration
|Incentives
|Staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation
|Locking
|Team: 1-year cliff + 2-year vest; Strategic: 1-year lock + 6 months' notice; others N/A
|Unlocking
|Team: after 1 year; Strategic: after 1 year + notice; Launch pool: after 7 days
Additional Notes
- No protocol fees are charged by Jupiter, but integrators can set their own.
- DAO and governance are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out.
- Transparency: Some allocations (e.g., airdrops, grants) lack detailed public vesting schedules.
For further details, see Jupiter's official documentation and governance portal.
Tokenomika Jupiter (JUP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Jupiter (JUP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JUP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JUP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro JUP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJUP!
