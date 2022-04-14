Tokenomika pro izumi Finance (IZI)
Informace o izumi Finance (IZI)
izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.
izumi Finance (IZI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro izumi Finance (IZI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika izumi Finance (IZI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro izumi Finance (IZI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů IZI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu IZI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro IZI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIZI!
Historie cen pro izumi Finance (IZI)
Analýza historie cen IZI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny IZI
Chcete vědět, kam může IZI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IZI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
