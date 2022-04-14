Tokenomika pro izumi Finance (IZI)

Tokenomika pro izumi Finance (IZI)

Zjistěte klíčové informace o izumi Finance (IZI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Oficiální webové stránky:
https://izumi.finance/home
Bílá kniha:
https://docs.izumi.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

izumi Finance (IZI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro izumi Finance (IZI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 787.40M
$ 787.40M$ 787.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
Historické maximum:
$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324
Historické minimum:
$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886
Aktuální cena:
$ 0.004375
$ 0.004375$ 0.004375

Tokenomika izumi Finance (IZI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro izumi Finance (IZI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IZI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IZI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IZI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIZI!

Jak nakupovat IZI

Chtěli byste si přidat izumi Finance (IZI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IZI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro izumi Finance (IZI)

Analýza historie cen IZI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IZI

Chcete vědět, kam může IZI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IZI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.