Tokenomika pro Banana (BANANAS31)

Zjistěte klíčové informace o Banana (BANANAS31), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Oficiální webové stránky:
http://bananaforscale.ai/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760

Banana (BANANAS31): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Banana (BANANAS31), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 74.61M
$ 74.61M$ 74.61M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.61M
$ 74.61M$ 74.61M
Historické maximum:
$ 0.0741098
$ 0.0741098$ 0.0741098
Historické minimum:
$ 0.000318457851005224
$ 0.000318457851005224$ 0.000318457851005224
Aktuální cena:
$ 0.0074612
$ 0.0074612$ 0.0074612

Tokenomika Banana (BANANAS31): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Banana (BANANAS31) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BANANAS31, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BANANAS31, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BANANAS31 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBANANAS31!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.