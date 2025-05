IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

JménoIZI

PoziceNo.1446

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu787,400,000

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem2,000,000,000

Poměr v oběhu0.3937%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.22582181306541096,2021-12-21

Nejnižší cena0.003707408845399886,2025-05-19

Veřejný blockchainETH

Představeníizumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.