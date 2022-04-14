Tokenomika pro ivendPay (IVPAY)

Zjistěte klíčové informace o ivendPay (IVPAY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ivendPay (IVPAY)

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

Oficiální webové stránky:
https://ivendpay.com
Bílá kniha:
https://ivendpay.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb

ivendPay (IVPAY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ivendPay (IVPAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.51M
$ 1.51M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 925.13M
$ 925.13M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.64M
$ 1.64M
Historické maximum:
$ 0.129
$ 0.129
Historické minimum:
$ 0.001054773631701049
$ 0.001054773631701049
Aktuální cena:
$ 0.001637
$ 0.001637

Tokenomika ivendPay (IVPAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ivendPay (IVPAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IVPAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IVPAY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IVPAY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIVPAY!

Jak nakupovat IVPAY

Chtěli byste si přidat ivendPay (IVPAY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IVPAY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ivendPay (IVPAY)

Analýza historie cen IVPAY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IVPAY

Chcete vědět, kam může IVPAY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IVPAY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.