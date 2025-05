IVPAY

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

JménoIVPAY

PoziceNo.1532

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu916,698,265.784372

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.9166%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum42.96760386911836,2024-03-11

Nejnižší cena0.001054773631701049,2025-03-15

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

