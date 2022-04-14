Tokenomika pro Nifty Island (ISLAND)

Zjistěte klíčové informace o Nifty Island (ISLAND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Oficiální webové stránky:
https://www.niftyisland.com
Bílá kniha:
https://guide.niftyisland.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz

Nifty Island (ISLAND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nifty Island (ISLAND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.43M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 173.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.01M
Historické maximum:
$ 0.7836
Historické minimum:
$ 0.009059406634082372
Aktuální cena:
$ 0.014006
Tokenomika Nifty Island (ISLAND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nifty Island (ISLAND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ISLAND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ISLAND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ISLAND rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISLAND!

Jak nakupovat ISLAND

Chtěli byste si přidat Nifty Island (ISLAND) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ISLAND, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Nifty Island (ISLAND)

Analýza historie cen ISLAND pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ISLAND

Chcete vědět, kam může ISLAND zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ISLAND kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.