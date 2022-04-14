Tokenomika pro FORM (FORM)

Tokenomika pro FORM (FORM)

Zjistěte klíčové informace o FORM (FORM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Oficiální webové stránky:
https://official.four.meme/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284

FORM (FORM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FORM (FORM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.45B
Celkový objem:
$ 580.00M
Objem v oběhu:
$ 381.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.20B
Historické maximum:
$ 4.3
Historické minimum:
$ 0.14300383150589102
Aktuální cena:
$ 3.7892
Tokenomika FORM (FORM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FORM (FORM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FORM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FORM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FORM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFORM!

Jak nakupovat FORM

Chtěli byste si přidat FORM (FORM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FORM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FORM (FORM)

Analýza historie cen FORM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FORM

Chcete vědět, kam může FORM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FORM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.