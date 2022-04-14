Tokenomika pro Hivello (HVLO)

Zjistěte klíčové informace o Hivello (HVLO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Hivello (HVLO)

Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

Oficiální webové stránky:
https://hivello.com
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR

Hivello (HVLO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hivello (HVLO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 513.83K
$ 513.83K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.08B
$ 1.08B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.74M
$ 4.74M
Historické maximum:
$ 0.00949
$ 0.00949
Historické minimum:
$ 0.000326449368716657
$ 0.000326449368716657
Aktuální cena:
$ 0.0004739
$ 0.0004739

Tokenomika Hivello (HVLO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hivello (HVLO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HVLO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HVLO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HVLO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHVLO!

Jak nakupovat HVLO

Chtěli byste si přidat Hivello (HVLO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HVLO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Hivello (HVLO)

Analýza historie cen HVLO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HVLO

Chcete vědět, kam může HVLO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HVLO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.