Tokenomika pro Hivello (HVLO)
Informace o Hivello (HVLO)
Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.
Hivello (HVLO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hivello (HVLO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hivello (HVLO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hivello (HVLO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HVLO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HVLO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HVLO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHVLO!
Jak nakupovat HVLO
Chtěli byste si přidat Hivello (HVLO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HVLO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Hivello (HVLO)
Analýza historie cen HVLO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny HVLO
Chcete vědět, kam může HVLO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HVLO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Hivello (HVLO)
Částka
1 HVLO = 0.0004739 USD