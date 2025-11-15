Tokenomika pro HUMP AI (HUMP)

Zjistěte klíčové informace o HUMP AI (HUMP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:06:59 (UTC+8)
USD

HUMP AI (HUMP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HUMP AI (HUMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K
Historické maximum:
$ 850
$ 850$ 850
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.000025
$ 0.000025$ 0.000025

Informace o HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

Oficiální webové stránky:
https://www.humptydumpty.world/
Bílá kniha:
https://humptydumpty.gitbook.io/humptydumpty-docs/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x836292f5bf88c9978a873dcd965b4b0e4269b508

Tokenomika HUMP AI (HUMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HUMP AI (HUMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HUMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HUMP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HUMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHUMP!

Jak nakupovat HUMP

Chtěli byste si přidat HUMP AI (HUMP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HUMP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HUMP AI (HUMP)

Analýza historie cen HUMP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HUMP

Chcete vědět, kam může HUMP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HUMP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

