Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HUMP AI je 0.000034 USD. Sledujte aktualizace cen HUMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HUMP.

Více informací o HUMP

Informace o ceně HUMP

Co je to HUMP

Bílá kniha pro HUMP

Oficiální webové stránky HUMP

Tokenomika pro HUMP

Předpověď cen HUMP

Historie HUMP

Průvodce nákupem (HUMP)

Převodník HUMP na fiat měnu

HUMP Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo HUMP AI

Kurz HUMP AI(HUMP)

Aktuální cena 1 HUMP na USD

$0.000034
$0.000034$0.000034
-2.85%1D
USD
Graf aktuální ceny HUMP AI (HUMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:48 (UTC+8)

Informace o ceně HUMP AI (HUMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031
Nejnižší za 24 h
$ 0.000044
$ 0.000044$ 0.000044
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

$ 0.000044
$ 0.000044$ 0.000044

--
----

--
----

0.00%

-2.85%

+17.24%

+17.24%

Cena HUMP AI (HUMP) v reálném čase je $ 0.000034. Za posledních 24 hodin se HUMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000031 do maxima $ 0.000044, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HUMP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HUMP se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -2.85% a za posledních 7 dní o +17.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

$ 170.00K
$ 170.00K$ 170.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace HUMP AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 8.94K. Objem v oběhu HUMP je --, přičemž celková zásoba je 5000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 170.00K.

Historie cen v USD pro HUMP AI (HUMP)

Sledujte změny cen HUMP AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000001-2.85%
30 dní$ -0.000016-32.00%
60 dní$ -0.024966-99.87%
90 dní$ -0.024966-99.87%
Změna ceny HUMP AI dnes

Dnes zaznamenal HUMP změnu o $ -0.000001 (-2.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny HUMP AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000016 (-32.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny HUMP AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HUMP ke změně o $ -0.024966 (-99.87%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny HUMP AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.024966 (-99.87%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům HUMP AI (HUMP)?

Podívejte se na stránku Historie cen HUMP AI.

Co je HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich HUMP AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HUMPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o HUMP AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na HUMP AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny HUMP AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HUMP AI (HUMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HUMP AI (HUMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HUMP AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HUMP AI!

Tokenomika pro HUMP AI (HUMP)

Pochopení tokenomiky HUMP AI (HUMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HUMP hned teď!

Jak nakupovat HUMP AI (HUMP)

Snažíte se zjistit, jak koupit HUMP AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit HUMP AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HUMP na místní měny

Zdroj HUMP AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s HUMP AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka HUMP AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HUMP AI

Jakou hodnotu má dnes HUMP AI (HUMP)?
Aktuální cena HUMP v USD je 0.000034 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HUMP v USD?
Aktuální cena HUMP v USD je $ 0.000034. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HUMP AI?
Tržní kapitalizace HUMP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HUMP v oběhu?
Objem HUMP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HUMP?
HUMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HUMP?
HUMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování HUMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HUMP je $ 8.94K USD.
Dosáhne HUMP letos vyšší ceny?
HUMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHUMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HUMP AI (HUMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod HUMP na USD

Částka

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000034 USD

Obchodujte HUMP

HUMP/USDT
$0.000034
$0.000034$0.000034
-2.85%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

