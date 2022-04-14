Tokenomika pro HTX DAO (HTX)

Tokenomika pro HTX DAO (HTX)

Zjistěte klíčové informace o HTX DAO (HTX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

Oficiální webové stránky:
https://www.htxdao.com
Bílá kniha:
https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6

HTX DAO (HTX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HTX DAO (HTX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.38B
$ 2.38B$ 2.38B
Historické maximum:
$ 0.000003931
$ 0.000003931$ 0.000003931
Historické minimum:
$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034
Aktuální cena:
$ 0.000002385
$ 0.000002385$ 0.000002385

Tokenomika HTX DAO (HTX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HTX DAO (HTX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HTX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HTX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HTX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHTX!

Jak nakupovat HTX

Chtěli byste si přidat HTX DAO (HTX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HTX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HTX DAO (HTX)

Analýza historie cen HTX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HTX

Chcete vědět, kam může HTX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HTX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.