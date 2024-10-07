Tokenomika pro Sudeng (HIPPO)
Overview
sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand.
Issuance Mechanism
- Type: Community memecoin on Sui blockchain.
- Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.
- Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply.
Allocation Mechanism
- Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.
- Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
- Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.
- Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.
- Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.
- No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO.
Locking Mechanism
- No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Community launch, Sui blockchain, 2024
|Allocation Mechanism
|Community-driven, charity allocation, exchange distribution
|Usage/Incentive
|Trading, holding, philanthropy, community engagement
|Locking Mechanism
|None reported; tokens are fully liquid
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.
- No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.
- Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest.
Summary:
sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.
Tokenomika Sudeng (HIPPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sudeng (HIPPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HIPPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HIPPO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HIPPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHIPPO!
Historie cen pro Sudeng (HIPPO)
Analýza historie cen HIPPO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny HIPPO
Chcete vědět, kam může HIPPO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HIPPO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
