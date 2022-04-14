Tokenomika pro HashAI (HASHAI)

Tokenomika pro HashAI (HASHAI)

Zjistěte klíčové informace o HashAI (HASHAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HashAI (HASHAI)

Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.

Oficiální webové stránky:
https://hashai.co.uk
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076

HashAI (HASHAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HashAI (HASHAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 44.20M
$ 44.20M$ 44.20M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 84.56B
$ 84.56B$ 84.56B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.27M
$ 52.27M$ 52.27M
Historické maximum:
$ 0.0022999
$ 0.0022999$ 0.0022999
Historické minimum:
$ 0.000152660244543882
$ 0.000152660244543882$ 0.000152660244543882
Aktuální cena:
$ 0.0005227
$ 0.0005227$ 0.0005227

Tokenomika HashAI (HASHAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HashAI (HASHAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HASHAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HASHAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HASHAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHASHAI!

Jak nakupovat HASHAI

Chtěli byste si přidat HashAI (HASHAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HASHAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HashAI (HASHAI)

Analýza historie cen HASHAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HASHAI

Chcete vědět, kam může HASHAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HASHAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.