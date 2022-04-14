Tokenomika pro HARRY (HARRY)

Tokenomika pro HARRY (HARRY)

Zjistěte klíčové informace o HARRY (HARRY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HARRY (HARRY)

HarryPotterObamaSonic10Inu (Ticker: HARRY) is an endgame of crypto-assets (0 Tax). HARRY incentivizes the creation of novel and entertaining meme content. Please note that HarryPotterObamaSonic10Inu is project name and we will use HARRY as ticker name.

Oficiální webové stránky:
https://hpos10i.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CTgiaZUK12kCcB8sosn4Nt2NZtzLgtPqDwyQyr2syATC

HARRY (HARRY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HARRY (HARRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 113.74M
$ 113.74M$ 113.74M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.3764
$ 0.3764$ 0.3764
Historické minimum:
$ 0.000013676538450981
$ 0.000013676538450981$ 0.000013676538450981
Aktuální cena:
$ 0.11376
$ 0.11376$ 0.11376

Tokenomika HARRY (HARRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HARRY (HARRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HARRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HARRY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HARRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHARRY!

Jak nakupovat HARRY

Chtěli byste si přidat HARRY (HARRY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HARRY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HARRY (HARRY)

Analýza historie cen HARRY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HARRY

Chcete vědět, kam může HARRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HARRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.