Tokenomika pro GameSwift (GSWIFT)

Zjistěte klíčové informace o GameSwift (GSWIFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GameSwift (GSWIFT)

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://gswift.community/
Bílá kniha:
https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

GameSwift (GSWIFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GameSwift (GSWIFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.78M
Celkový objem:
$ 1.40B
Objem v oběhu:
$ 360.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.77M
Historické maximum:
$ 1.389
Historické minimum:
$ 0.005880974498583338
Aktuální cena:
$ 0.007709
Tokenomika GameSwift (GSWIFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GameSwift (GSWIFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GSWIFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GSWIFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GSWIFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGSWIFT!

Jak nakupovat GSWIFT

Chtěli byste si přidat GameSwift (GSWIFT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GSWIFT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GameSwift (GSWIFT)

Analýza historie cen GSWIFT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GSWIFT

Chcete vědět, kam může GSWIFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GSWIFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.