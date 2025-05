GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

JménoGSWIFT

PoziceNo.1395

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.19%

Objem v oběhu360,769,188

Max. objem1,396,500,000

Celkový objem771,112,759

Poměr v oběhu0.2583%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8309490782266589,2023-12-15

Nejnižší cena0.010991917225546221,2025-03-10

Veřejný blockchainARB

Sektor

Sociální sítě

