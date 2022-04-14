Tokenomika pro New XAI gork (GORK)

Tokenomika pro New XAI gork (GORK)

Zjistěte klíčové informace o New XAI gork (GORK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Block Explorer:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro New XAI gork (GORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M
Historické maximum:
$ 0.09545
$ 0.09545$ 0.09545
Historické minimum:
$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773
Aktuální cena:
$ 0.008293
$ 0.008293$ 0.008293

Tokenomika New XAI gork (GORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro New XAI gork (GORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GORK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGORK!

Jak nakupovat GORK

Chtěli byste si přidat New XAI gork (GORK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GORK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro New XAI gork (GORK)

Analýza historie cen GORK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GORK

Chcete vědět, kam může GORK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GORK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.