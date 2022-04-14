Tokenomika pro GoMining (GOMINING)

Zjistěte klíčové informace o GoMining (GOMINING), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GoMining (GOMINING)

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

Oficiální webové stránky:
https://gomining.com
Bílá kniha:
https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf

GoMining (GOMINING): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GoMining (GOMINING), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 214.41M
$ 214.41M
Celkový objem:
$ 410.84M
$ 410.84M
Objem v oběhu:
$ 407.31M
$ 407.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 216.27M
$ 216.27M
Historické maximum:
$ 0.5673
$ 0.5673
Historické minimum:
$ 0.03591792142928664
$ 0.03591792142928664
Aktuální cena:
$ 0.5264
$ 0.5264

Tokenomika GoMining (GOMINING): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GoMining (GOMINING) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOMINING, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOMINING, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOMINING rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOMINING!

Jak nakupovat GOMINING

Chtěli byste si přidat GoMining (GOMINING) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GOMINING, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GoMining (GOMINING)

Analýza historie cen GOMINING pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GOMINING

Chcete vědět, kam může GOMINING zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOMINING kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.