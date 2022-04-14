Tokenomika pro Renzo (REZ)

Zjistěte klíčové informace o Renzo (REZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Renzo (REZ)

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Oficiální webové stránky:
https://www.renzoprotocol.com/
Bílá kniha:
https://docs.renzoprotocol.com/docs
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Renzo (REZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Renzo (REZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 56.05M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.59B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 156.28M
Historické maximum:
$ 0.29
Historické minimum:
$ 0.007039903655216518
Aktuální cena:
$ 0.015628
Tokenomika Renzo (REZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Renzo (REZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREZ!

Jak nakupovat REZ

Chtěli byste si přidat Renzo (REZ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu REZ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Renzo (REZ)

Analýza historie cen REZ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny REZ

Chcete vědět, kam může REZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.