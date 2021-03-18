Tokenomika pro GAMEE (GMEE)

Tokenomika pro GAMEE (GMEE)

Zjistěte klíčové informace o GAMEE (GMEE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GAMEE (GMEE)

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

Oficiální webové stránky:
https://www.gamee.com/
Bílá kniha:
https://wiki.gamee.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd9016a907dc0ecfa3ca425ab20b6b785b42f2373

GAMEE (GMEE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GAMEE (GMEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 1.68B
$ 1.68B$ 1.68B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.958
$ 0.958$ 0.958
Historické minimum:
$ 0.001355949856802306
$ 0.001355949856802306$ 0.001355949856802306
Aktuální cena:
$ 0.001849
$ 0.001849$ 0.001849

Tokenomika GAMEE (GMEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GAMEE (GMEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GMEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GMEE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GMEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGMEE!

Jak nakupovat GMEE

Chtěli byste si přidat GAMEE (GMEE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GMEE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GAMEE (GMEE)

Analýza historie cen GMEE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GMEE

Chcete vědět, kam může GMEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GMEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.